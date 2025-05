Banco Central destaca crescimento econômico do Ceará, o 3º maior do Brasil

O Ceará registrou, em 2024, o terceiro maior crescimento da atividade econômica entre os estados brasileiros com IBCR (Índice de Atividade Econômica Regional) calculado, conforme a publicação anual Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgada neste mês.

O IBCR é um indicador mensal consagrado, sendo avaliado pelo mercado como uma prévia do PIB, que é divulgado apenas trimestralmente.

Veja o ranking dos estados em 2024

Segundo o documento do BC, entre as 13 Unidades da Federação com IBCR monitorado, os 10 estados com maior crescimento foram

1. Santa Catarina: 5,6%

2. Pará: 5,6%

3. Ceará: 5,5%

4. Amazonas: 5,1%

5. Pernambuco: 4,8%

6. Rio Grande do Sul: 4,3%

7. São Paulo: 3,8%

8. Goiás: 3,4%

9. Bahia: 3,1%

10. Paraná/Minas Gerais: 3%

O avanço no Ceará foi impulsionado sobretudo pela recuperação da indústria de transformação, em especial nos segmentos de vestuário, couro e calçados; e pelo forte desempenho na agropecuária.

Vale lembrar que o PIB cearense encerrou 2024 com expansão de 6,49%, a mais acentuada dos últimos 14 anos.

Mercado de trabalho

Ainda segundo o estudo, o mercado de trabalho também acompanhou a expansão da economia. A taxa de desocupação caiu de forma significativa, acompanhando a tendência do Nordeste, região com o maior recuo do país (-2,0 p.p.). O Ceará também registrou aumento da população ocupada, principalmente nos setores de indústria e construção civil, e alta na formalização, com expansão do número de empregos com carteira assinada.

O rendimento médio real do trabalho cresceu dentro de uma tendência regional positiva. No Nordeste, o aumento foi de 8,4%, bem acima da média nacional (3,7%), e o Ceará esteve entre os estados que mais contribuíram para esse desempenho. A massa de rendimentos também cresceu de forma robusta, refletindo tanto o aumento de salários quanto a geração de emprego.

No setor de crédito, o saldo na região Nordeste cresceu 13,5% em 2024, acima da média nacional de 12,0%. Embora os dados por estado não sejam detalhados, o Ceará acompanha o padrão regional, com crescimento expressivo no crédito para famílias e empresas. A inadimplência na região caiu 0,4 ponto percentual, indicando melhora na qualidade do crédito.