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Linha Leste do Metrô de Fortaleza terá mais 3 estações; veja locais

Os pontos de parada são subterrâneos.

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém obras na estação Praça da Sé da Linha Leste do Metrofor, em foto de 2021. Ao fundo, a Catedral Metropolitana de Fortaleza.
Legenda: Estação Sé do Metrô de Fortaleza chegou a ter obras iniciadas, mas foram suspensas por uma série de questões técnicas e arqueológicas.
Foto: Kid Júnior.

O Governo do Ceará abre, a partir das 8 horas desta quarta-feira (13), o edital para construção das estações subterrâneas Sé, Luiza Távora e Leonardo Mota, as três integrantes da Linha Leste do Metrô de Fortaleza.

No processo licitatório, a empresa ou o consórcio especializado terá de desenvolver trabalhos de "elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo, execução das obras e serviços de engenharia, com fornecimento de equipamentos, bem como a prestação de serviços especiais".

As informações constam no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa segunda-feira (11). 

Será vencedora a empresa ou o consórcio que der o menor valor para a construção dos três equipamentos. Os valores totais do edital são sigilosos, conforme os termos da lei.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), pasta responsável pela obra, a inclusão das três estações no cronograma de obras não altera o prazo para conclusão da Linha Leste, prevista para ser entregue em 2028.

Com o aumento dos pontos de parada, a Linha Leste passa a contar com oito estações. São elas, em ordem:

  • Tirol-Moura Brasil (superfície);
  • Chico da Silva Leste (subterrânea);
  • Sé (subterrânea - nova);
  • Colégio Militar (subterrânea);
  • Luiza Távora (subterrânea - nova);
  • Nunes Valente (subterrânea);
  • Leonardo Mota (subterrânea - nova);
  • Papicu (subterrânea).

Como serão as estações?

De acordo com o edital lançado, pelo menos duas das três estações terão localização alterada em relação ao trajeto original. Os projetos foram concebidos pelo consórcio projetista Quanta/Íntegra.

A estação Sé será a terceira da Linha Leste no Centro da cidade. Estará delimitada pelas ruas Costa Barros, São José, Senador Almir Pinto e Coronel Ferraz, ao sul do Parque Pajeú, nas imediações do Paço Municipal e da Catedral Metropolitana.

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O equipamento anteriormente ficaria localizado em frente à Catedral. Após revisões no projeto, ficou estabelecido o novo lugar, atrás do polo de moda do Buraco da Gia e do Parque do Riacho Pajeú.

Estão previstos inicialmente dois acessos, sendo um principal e um secundário. Um terceiro será construído posteriomente (mais próximo da avenida Alberto Nepomuceno).

Luiza Távora

O trajeto da Linha Leste segue subterrâneo pela avenida Santos Dumont após sair da estação Sé. Após a estação Colégio Militar, o próximo ponto de parada ficará na Praça Luiza Távora.

Conforme o projeto, a estação ficará localizada na praça entre as ruas Carlos Vasconcelos e Monsenhor Bruno. Os acessos ficarão voltados para a praça (principal) e para a avenida Santos Dumont (secundário). A proposta é alterar o "mínimo possível" o traçado e a arquitetura do espaço.

Leonardo Mota

A penúltima das estações da Linha Leste no sentido Papicu estará localizada na avenida Santos Dumont entre a rua Coronel Linhares e a avenida Senador Virgílio Távora.

Representa uma mudança em relação ao projeto original, que previa uma estação na esquina da rua Leonardo Mota com a avenida Santos Dumont, onde atualmente funciona uma academia.

Em comum com as demais estações, o fato de haver dois acessos para a estação: um na esquina da avenida Santos Dumont com a rua Coronel Linhares, e o outro na direção da avenida Senador Virgílio Távora.

Estações já constavam no projeto original

As estações Sé, Luiza Távora e Leonardo Mota constavam no projeto original da Linha, que somava 13 estações (da Tirol-Moura Brasil até o Edson Queiroz).

Os equipamentos foram removidos após sucessivas revisões no planejamento, conforme explicou em maio de 2025 ao Diário do Nordeste Hélio Winston Leitão, secretário de Infraestrutura do Ceará.

Com as mudanças no projeto, a Linha Leste do Metrô de Fortaleza passou a ser em duas fases, com a primeira contando com cinco estações, sendo uma de superfície e quatro subterrâneas.

A futura extensão da ferrovia (do Papicu ao Edson Queiroz) não tem previsão de quando terá obras iniciadas.

Obras da Linha Leste chegam a 45%

Conforme a Seinfra, as obras de avanço da Linha Leste chegaram, em maio de 2026, a 45% de execução, com trabalhos concentrados no avanço rumo à estação Nunes Valente.

A previsão da pasta é de que, até o segundo semestre, as obras do ramal subterrâneo do Metrô de Fortaleza estarão 50% concluídas. 

Além da estação Tirol-Moura Brasil, já existente e compartilhada com a Linha Oeste (Centro-Caucaia), os trabalhos mais avançados estão na Chico da Silva Leste.

Foto que contém 'tatuzão' (tuneladora) da Linha Leste do Metrô de Fortaleza.
Legenda: Obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza chegam a 15 anos com perspectiva de conclusão para o fim de 2028.
Foto: Natinho Rodrigues/Diário do Nordeste.

A secretaria afirma que a estação tem 96% das obras concluídas. Na sequência, aparece a estação Colégio Militar, com 64,4% de finalização. Nunes Valente (58,6%) e Papicu (38,6%) completam o total de pontos de parada em construção.

O valor estimado para a Linha Leste ultrapassa os R$ 2,6 bilhões. O consórcio responsável pela obra, o FTS, poderá participar do edital para a construção das três estações que retornam ao trajeto do ramal, segundo a Seinfra.

A Linha Leste do Metrô de Fortaleza terá 7,3 quilômetros de extensão (fase 1) quando for concluída, interligando o Centro de Fortaleza ao bairro Papicu em 15 minutos.

Fortaleza tem atualmente apenas uma linha de metrô ativa: a linha Sul, que interliga o Centro de Fortaleza ao bairro Vila das Flores, em Pacatuba, em trajeto de mais de 24 km, feito tanto por via subterrânea (Chico da Silva Sul - Benfica) quanto por superfície (Padre Cícero - Carlito Benevides).

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