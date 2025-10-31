Diário do Nordeste
Imagem da via liberada na Av. Santos Dumont em construção, carro preto e sinalização de trânsito; trecho entre as ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante volta a receber veículos a partir deste sábado (21).

Ceará

Tráfego é parcialmente liberado na Av. Santos Dumont após conclusão de trecho de obra no Metrofor

Trecho entre as ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante volta a receber veículos a partir deste sábado (21), segundo a Seinfra

Amanda Andrade* 21 de Junho de 2025
trecho da Avenida Santos Dumont, em Fortaleza

Ceará

Interdição da Santos Dumont para obras do metrô afetam linhas de ônibus a partir desta sexta (14); veja quais

A via será bloqueada no trecho compreendido entre as ruas Gonçalves Ledo e Antônio Augusto, no bairro Aldeota

Redação 14 de Fevereiro de 2025
Trecho da Av. Santos Dumont, em Fortaleza, está bloqueado devido a obras no Metrô

Ceará

Cruzamento da avenida Santos Dumont, na Aldeota, é bloqueado para obra do Metrofor

Trânsito na rua João Cordeiro seguirá interrompido até a conclusão do serviço

Redação 27 de Janeiro de 2025
Alunos e funcionários do Colégio Militar de Fortaleza celebram Dia da Artilharia com salva de tiros

Ceará

Explosões realizadas em cerimônia do Colégio Militar assustam moradores em Fortaleza

Alguns residentes foram surpreendidos mesmo após instituição avisar sobre evento

Carol Melo 01 de Julho de 2022
video

Metro

VÍDEO: Motorista sobe canteiro na contramão durante horário de pico na avenida Santos Dumont

O veículo chegou a ficar preso no canteiro central por alguns segundos

Redação 17 de Dezembro de 2021

Metro

Trecho da av. Santos Dumont será interditado neste sábado (17) para avanço das obras da Linha Leste

Veja as opções de desvio de tráfego e como ficarão os itinerários das linhas de ônibus que passam pelo local

Redação 17 de Julho de 2021
Homens do Corpo de Bombeiro durante salvamento

Metro

Homem é resgatado enquanto dormia em viga sobre túnel na Avenida Santos Dumont

Segundo trabalhadores da região, o homem chegou ao local por volta de 13h de domingo (22)

Redação 22 de Fevereiro de 2021
foto

Metro

Árvore cai e atrapalha pedestres na Praça das Flores, no Bairro Aldeota

A UrbFor afirmou que enviou uma equipe para retirar a árvore

Redação 06 de Outubro de 2020

Metro

Obras de drenagem no Papicu geram desvios na Avenida Santos Dumont

Dois agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) estão no local e orientam os condutores sobre o desvio

Redação 31 de Outubro de 2019

Metro

Homem a serviço da AMC retira cones de forma arriscada na Avenida Santos Dumont; vídeo

Órgão de trânsito afirmou que vai apurar a conduta dos funcionários

Redação 02 de Setembro de 2019
