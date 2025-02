Interdição da Santos Dumont para obras do metrô afetam linhas de ônibus a partir desta sexta (14); veja quais

Doze linhas de ônibus que trafegam pelo trecho interditado da Avenida Santos Dumont, devido às obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, terão seus itinerários desviados a partir da noite desta sexta-feira (14) até a próxima terça-feira (18). A via será bloqueada no trecho compreendido entre as ruas Gonçalves Ledo e Antônio Augusto, no bairro Aldeota.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, durante esse período, as linhas que circulam pela Avenida Santos Dumont seguirão pela Rua Dona Leopoldina, continuarão pela Rua Nogueira Acioli e, em seguida, entrarão na Rua Pinto Madeira e Rua Carlos Vasconcelos, retornando ao seu itinerário normal.

Veja linhas de ônibus que serão afetadas

032 - Borges de Melo II/Papicu

035 - Av. Paranjana II

038 - Parangaba/Papicu

042 - Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu

048 - Parangaba/Papicu

086 - Bezerra de Menezes/Santos Dumont

089 - Expresso Parangaba/Papicu

833 - Cidade 2000/Centro

713 - RioMar/Papicu/João XXIII

753 - Cidade 2000/Sargento Hermínio

1200 - Leste-Oeste/Santos Dumont

1201 - Leste-Oeste/Santos Dumont

Interdição

A interdição, que começa às 19h desta sexta-feira (14), terminará parcialmente às 6h da segunda-feira (17). Os trabalhos seguem até a noite de terça-feira (18), mas sem interdição total da via. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi acionada para prestar apoio operacional durante toda a intervenção.

Orientação aos condutores de veículos

Motorista que vem da Rua Franklin Távora e deseja acessar a Av. Santos Dumont: dobre à direita na Rua Nogueira Acioli, à esquerda na Rua Pinto Madeira, à esquerda na Rua Antônio Augusto e siga em direção à Avenida Santos Dumont.

e deseja acessar a Av. Santos Dumont: dobre à direita na Rua Nogueira Acioli, à esquerda na Rua Pinto Madeira, à esquerda na Rua Antônio Augusto e siga em direção à Avenida Santos Dumont. Motorista que está na Rua Gonçalves Ledo e deseja acessar a Av. Santos Dumont: dobre à esquerda na Rua Pinto Madeira, seguindo o mesmo desvio proposto acima.

e deseja acessar a Av. Santos Dumont: dobre à esquerda na Rua Pinto Madeira, seguindo o mesmo desvio proposto acima. Motorista que trafega na Rua João Cordeiro e deseja acessar a Avenida Santos Dumont: dobre à direita na Rua Pinto Madeira, à esquerda na Rua Antônio Augusto, chegando à Avenida Santos Dumont.

Esta etapa da obra trabalha para o remanejamento de uma tubulação da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), como parte da construção de um poço de ventilação para os túneis da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, iniciadas no fim do último mês de janeiro, na Rua João Cordeiro.