Ceará tem 59 cidades sob aviso de chuvas e ventos intensos até sábado (15); veja locais

São 59 municípios cearenses dentro do aviso de "perigo potencial" de chuvas intensas de até 50 mm por dia e ventos entre 40 km/h e 60 km/h até, pelo menos, às 10h do sábado (15), conforme publicação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As áreas afetadas ficam no Norte, Noroeste e em sertões do Estado.

Durante o período, as chuvas podem ser entre 20 mm e 30 mm por hora, mas há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores ou de alagamentos causados pelo fenômeno, conforme o Inmet.

Cidades como Acaraú, Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Norte; e Sobral, na Região Norte, estão dentro do aviso. Confira a lista completa:

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Ararendá

Barroquinha

Bela Cruz

Camocim

Cariré

Carnaubal

Catunda

Chaval

Coreaú

Crateús

Croatá

Cruz

Forquilha

Frecheirinha

Graça

Granja

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Ibiapina

Independência

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itarema

Jijoca de Jericoacoara

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Monsenhor Tabosa

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Nova Russas

Novo Oriente

Pacujá

Parambu

Pires Ferreira

Poranga

Quiterianópolis

Reriutaba

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

Senador Sá

Sobral

Tamboril

Tauá

Tianguá

Ubajara

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará

Previsão do tempo

A previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta redução das chuvas em termos de acumulados e também em termos da área em que essas chuvas deverão ocorrer.

Os acumulados tendem a ser menores em relação aos dias anteriores, devendo se concentrar na porção norte do estado (macrorregiões da faixa litorânea, Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns), conforme a Funceme.

Sexta-feira (14)

Tarde: Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte, e baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral do Pecém, Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões, predomínio do tempo estável.

Noite: Céu variando de nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte e Ibiapaba.

Sábado (15)

Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza.

Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza.

Tarde: Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte, e baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral do Pecém e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões, predomínio do tempo estável.

Noite: Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.

Domingo (16)