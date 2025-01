Cruzamento da avenida Santos Dumont, na Aldeota, é bloqueado para obra do Metrofor

O cruzamento da rua João Cordeiro com a avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota, em Fortaleza, está bloqueado devido a uma obra da Linha Leste do metrô. A estimativa da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) é de que as obras no local durem dois anos.

Segundo a secretaria, essa interdição já era programada e começou no último sábado (25). No local, está sendo construído um poço de ventilação para os túneis. A Linha Leste será composta pelas estações Central, Catedral, Colégio Militar, Luiza Távora, Nunes Valente, Leonardo Mota e Papicu.

Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), quem trafega pela João Cordeiro deverá desviar à direita na altura da avenida Santos Dumont, à esquerda na rua Antônio Augusto, à esquerda na rua Costa Barros, e, por fim, à direita para retornar à João Cordeiro.

A intervenção não altera a circulação de linhas de ônibus, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

O que está sendo feito no local?

Quem precisa trafegar pela via observa que há uma mureta logo na esquina. A construção tem o intuito de "delimitar a área e servir de base para os tapumes", de acordo com a Seinfra.

Os túneis de ventilação são essenciais para a garantia de "mais segurança e conforto" para o sistema metroviário. Entre os papéis que o sistema oferece, está o ⁠controle de temperatura, a evacuação de fumaça em emergências e a pressurização para segurança operacional.