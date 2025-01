Chuva causa deslizamento de terra e bloqueia trecho de paredão do açude Cedro, em Quixadá

Fortes chuvas causaram deslizamento de terra em um trecho do paredão do açude Cedro, em Quixadá (CE), na noite desse domingo (26). Grandes pedras e árvores fecharam o acesso de pessoas ao ponto turístico. A Prefeitura enviou equipe ao local, na manhã desta segunda-feira (27), para desobstruir a via.

Ao Diário do Nordeste, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos (Sedumasp) informou que enviou equipe ao local ainda na noite de domingo para análise. Nesta segunda, homens foram enviados para tratar da limpeza e remoção de detritos.

Veja também Ceará Fortaleza amanhece com chuva intensa, raios e trovões neste domingo (26) Ceará Prestes a fazer 67 anos, Cineteatro São Luiz é restaurado por alunos de escola de artes para manter traços originais

Ainda segundo o Município, até o meio-dia desta segunda, o trecho bloqueado pelo deslizamento deve ser liberado.

O Açude do Cedro tem capacidade para acumular 125 milhões de m³ de água, o equivalente a 50 mil piscinas olímpicas. A represa no coração do sertão central cearense foi a primeira obra para o combate à seca no País e é ponto turístico aos pés da Galinha Choca, uma formação rochosa de destaque no local.

Previsão do tempo para segunda (27)

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão de tempo para a manhã desta segunda é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas no Cariri, na Jaguaribana, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva.

Pela tarde, a previsão é de céu variando de nublado a poucas nuvens, com chuva isolada no Litoral do Pecém, no Litoral Norte, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, baixa possibilidade de chuva isolada.

Já no fim do dia, a Funceme aponta céu variando de nublado a parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias