Fortaleza amanhece com chuva intensa, raios e trovões neste domingo (26)

Fortaleza e algumas cidades da Região Metropolitana amanheceram, neste domingo (26), registrando chuva intensa, raios e trovões. A previsão para esta manhã, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), é de "céu parcialmente nublado a poucas nuvens no Ceará, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e Litoral Norte".

A previsão diz ainda que "no Cariri, no Maciço de Baturité e no Sertão Central e Inhamuns há baixa possibilidade de chuvas isoladas. Na Jaguaribana e na Ibiapaba não deve chover".

Veja também Ceará Ceará tem 45 cidades com perigo potencial de chuvas intensas de até 50 mm; confira locais Ceará Cratera abre na CE-085 em Paracuru; veja vídeo

Veja a previsão completa para este domingo:

Madrugada: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri. No Litoral de Fortaleza e no Sertão Central e Inhamuns alta possibilidade de chuvas isoladas. Nas demais macrorregiões somente há uma baixa possibilidade de chuvas isoladas.

Manhã: Céu parcialmente nublado a poucas nuvens no Ceará, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e Litoral Norte. No Cariri, no Maciço de Baturité e no Sertão Central e Inhamuns há baixa possibilidade de chuvas isoladas. Na Jaguaribana e na Ibiapaba não deve chover

Tarde: Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas no Litoral Norte, Ibiapaba, Litoral do Pecém e Sertão Central e Inhamuns, e alta possibilidade de chuvas isoladas no Cariri, na Jaguaribana e no Maciço de Baturité. No Litoral de Fortaleza não deve chover.

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuvas isoladas na Ibiapaba, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e Cariri. Não deve chover nas demais macrorregiões.

Legenda: Domingo de chuva em Fortaleza Foto: Diário do Nordeste

Ceará registra chuvas em 68 municípios

Já no período de 24h, entre 7h da manhã de sábado (25) e 7h deste domingo, 68 municípios do Ceará registraram chuvas, de acordo com os dados coletados pela Funceme até as 9h25. A maior precipitação ocorreu em Ipaumirim, com 90.8 mm. Seguido por Acopiara, com 70 mm, e Farias Brito, com 62 mm.

10 maiores chuvas por posto do dia