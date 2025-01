Ceará tem 45 cidades com perigo potencial de chuvas intensas de até 50 mm; confira locais

O Ceará tem 45 municípios dentro do mapa com previsão de "perigo potencial" de chuvas intensas até às 10h do domingo (26), conforme aviso publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Também há chances de ventos intensos, entre 40 km/h e 60 km/h.

No período, as chuvas podem ser entre 20 mm e 30 mm por hora ou até 50 mm no dia. Apesar disso, há baixo risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou da queda de galhos de árvores e alagamentos.

Os municípios afetados fazem parte, por exemplo, da Região Norte, como Sobral, do Litoral Norte, como Barroquinha e da Serra da Ibiapaba, como Viçosa do Ceará. Confira a lista completa:

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Barroquinha

Bela Cruz

Camocim

Cariré

Carnaubal

Chaval

Coreaú

Croatá

Cruz

Forquilha

Frecheirinha

Graça

Granja

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Ibiapina

Ipu

Ipueiras

Itarema

Jijoca de Jericoacoara

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Pacujá

Pires Ferreira

Poranga

Reriutaba

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

Senador Sá

Sobral

Tianguá

Ubajara

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará

Veja também Ceará Avisos de chuvas intensas no Ceará: como são feitos e qual a ‘margem de erro’ das previsões Ceará Chuva acima ou abaixo da média? Regiões do Ceará terão tendências diferentes entre fevereiro e abril

Previsão do tempo

A previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta para a tarde deste sábado (25) céu variando de nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas no Maciço de Baturité, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns. Há alta possibilidade de chuva isolada no Cariri, na Jaguaribana, no Litoral do Pecém e no Litoral Norte.

Já no período da noite, o céu varia de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva na Ibiapaba e Cariri. Na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns alta possibilidade de chuvas isoladas. Na faixa litorânea não há previsão de chuva.

Na madrugada do domingo (26), a previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri.

No Litoral de Fortaleza e no Sertão Central e Inhamuns alta possibilidade de chuvas isoladas. Nas demais macrorregiões somente há uma baixa possibilidade de chuvas isoladas.