Prestes a fazer 67 anos, Cineteatro São Luiz é restaurado por alunos de escola de artes para manter traços originais

O equipamento cultural de quase 70 anos, situado próximo ao “coração da cidade”, no Centro de Fortaleza, e consagrado pela exibição de inúmeras obras cinematográficas e recentemente por abrigar espetáculos de diversas linguagens, o Cineteatro São Luiz passa por restauro e segue fechado momentaneamente.

Em março, o prédio completa 67 anos. E há 10, Fortaleza o ganhou de volta, com a reinauguração. Agora, as cadeiras estão protegidas, a frente do palco abriga caixas de materiais, há andaimes espalhados pelo salão e uma turma de jovens restauradores, entre lixas e poeira, atua para preservar a aparência e riqueza arquitetônica e devolvê-lo para a reabertura em fevereiro.

Veja também Verso Faz 20 anos que o Ceará tem uma Escola de Artes e Ofícios gratuita, e é sempre necessário conhecê-la Verso Cinema cearense chega aos 100 anos em busca de preservar memórias e fortalecer cenário positivo

Nos trabalhos no interior do prédio, cuja entrada principal é na Praça do Ferreira, é preciso ser minucioso para garantir a renovação, sem perder, de modo algum, os traços originais. É exatamente esse o esforço de 10 alunos da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS) - equipamento do próprio Governo do Estado. Foi assim quando o Cineteatro, após ser adquirido pelo Governo do Ceará em 2011, foi inaugurado em 2014. E assim tem sido agora.

Foto: Kid Jr

Desde 1991, o bem foi tombado pela gestão estadual como patrimônio histórico e cultural.

No atual momento, o fechamento que ocorreu no dia 16 de janeiro e deve seguir até a metade de fevereiro, tem dois movimentos: a execução de obras de manutenção - necessárias periodicamente - e a restauração e conservação.

As intervenções estão sendo realizadas nas seguintes áreas:

Na sala de cinema e espetáculos está ocorrendo a manutenção do ar-condicionado e o restauro nas paredes laterais, que têm elementos em baixo e alto relevo coloridos com funções estéticas e também acústica e estrutural, assim como nas colunas laterais;

No palco, a boca de cena - área de encenação - deve passar por tratamento;

Na área externa, passarão por manutenção as portas de entrada, as grades externas, e o piso de mármore original do Foyer;

A caixa cênica está em manutenção, e as cortinas, após a intervenção, devem abrir e fechar como era originalmente, pois na reinauguração esse movimento não foi devolvido;

Correção nas tábuas no chão do palco.

O diretor do Cineteatro São Luiz, José Alves Netto, destaca que a restauração vem após um processo de uso ininterrupto do equipamento por 10 anos. “Há um desgaste que é natural. Temos que contar o tempo de uso desse espaço e como ele está sendo usado. A gente entende que enquanto cinema, da filosofia que ele foi inaugurado, é um e quando em 2015 ele começa com essas atividades que são próprias de um outro comportamento, incorporando várias linguagens, é outro”.

Foto: Kid Jr

Uma das características próprias do São Luiz, avalia ele, é o movimento de um cinema em um cineteatro. “Então a gente tem atividades que dão conta disso. A gente é cinema e em 10 minutos a gente é teatro. E temos uma faixa de programação que dá conta desse movimento”.

A necessidade de realização da intervenção que está em curso foi detectada, explica ele, desde o ano passado, sendo concretizada neste ano.

“Percebemos que na parede lateral do São Luiz, do lado direito de quem entra, as colunas estavam com o processo de desgaste muito rápido da pintura e vimos que não era normal. Nós fomos mapear a causa. Havia uma infiltração nas calhas que descem e correm por dentro das paredes”. José Alves Netto Diretor do Cineteatro São Luiz

De acordo com ele, dutos de ferro (que servem como canos) colocados, há décadas, na estrutura interna das paredes do equipamento estavam “totalmente desgastados” nessa área lateral específica. As obras de manutenção foram executadas para corrigir o problema e, em paralelo, os alunos da Escola de Artes e Ofícios.

“Estamos na fase de conservação e restauro propriamente dito que os alunos estão começando a fazer a análise das cores, das misturas. Tem a questão do tempo que tem que ser observada. É um trabalho muito bonito, delicado e instigante”. José Alves Netto Diretor do Cineteatro São Luiz

Estudantes atuam na restauração

O grupo de estudantes está em formação no Curso de Aperfeiçoamento em Conservação e Restauração da Escola de Artes e Ofícios. Dentre eles, está a moradora do Quintino Cunha, aluna Manuela Sena, que descreve a oportunidade como “incrível” de tão “importante que o Cine São Luiz é para a cidade”.

Legenda: Alunos da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho atuam no processo Foto: Kid jr

De segunda a sexta-feira, explica ela, os trabalhos são realizados no interior do equipamento das 13h30 às 17h30. O restauro segue uma sequência: produção de mapa de danos, processo de higienização, reparos e, por último, as pinturas. No mapa de danos é registrado se as paredes têm rachadura, se a pintura está descolando, se tem algum excremento de bichos, ou qualquer outro tipo de dano.

A gestora executiva da Escola de Artes e Ofícios, Maninha Morais, detalha que a instituição desenvolve atividades em 4 campos da conservação e restauração: pinturas parietais; tela; escultura e papel. Ir para equipamentos como o São Luiz, destaca, é uma oportunidade de levar os alunos ao campo para prática “daquilo que ele teve como base na escola”.

Foto: Kid Jr

Ela conta que, na atual restauração do Cineteatro, alguns professores são os mesmos que participaram do processo há 10 anos.