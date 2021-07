Trecho da av. Santos Dumont será interditado neste sábado (17) para avanço das obras da Linha Leste

O trecho da avenida Santos Dumont entre as ruas Coronel Ferraz e 25 de Março será bloqueado a partir das 20h deste sábado (17). De acordo com a Secretaria de Obras Públicas (SOP), um poço de ventilação será instalado no local para a implantação da Linha Leste do metrô de Fortaleza. O bloqueio seguirá até o dia 17 de julho de 2022, informou a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra).

Equipes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) ajudarão no controle do tráfego. O local, segundo a pasta, já conta com placas de sinalização indicando rotas alternativas.

Também conforme o órgão, haverá duas opções de desvios, para quem quiser acessar a Santos Dumont:

Desvio principal 1 (fluxo proveniente do Centro) – Rua do Pocinho, à direita na rua Coronel Ferraz, à esquerda na rua Franklin Távora, à esquerda na rua 25 de Março, à direita na av. Santos Dumont.

Desvio principal 2 (fluxo proveniente do Centro) – Rua Coronel Ferraz, à esquerda na rua Franklin Távora, à esquerda na rua 25 de Março, à direita na av. Santos Dumont.

Legenda: Opções de desvio de tráfego Foto: Arte/SOP

Ônibus serão afetados

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) orienta as linhas de ônibus a seguirem o desvio proposto pela AMC.

Linhas de ônibus afetadas:

017 – Intershopping

032 – Av. Borges de Melo II

035 – Av. Paranjana II (corujão)

042 – Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu

048 – Parangaba/Papicu (corujão)

086 – Bezerra de Menezes/Santos Dumont

286 – Expresso/Antônio Bezerra/Santos Dumont

833 – Cidade 2000/Centro

901 – Dom Luiz

Sobre a Linha Leste

No local, será construído um poço de ventilação entre as estações Chico da Silva e Colégio Militar de Fortaleza, estrutura necessária para manter a troca de ar dos túneis e servir como acesso para equipes de manutenção.

Atualmente, as obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza estão com trabalhos sendo realizados no Centro, na Aldeota e no Papicu, totalizando oito frentes de serviços no trecho.

A Linha Leste terá 7,3 quilômetros de extensão e contará com cinco estações: uma de superfície (Tirol-Moura Brasil) e quatro subterrâneas (Chico da Silva Leste, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu).

Integração

O empreendimento vai garantir a integração com as Linhas Sul e Oeste, no Centro, e com o VLT Parangaba-Mucuripe e o terminal de ônibus no Papicu.

Depois da conclusão, ele terá capacidade para transportar até 150 mil passageiros por dia. O tempo de viagem entre o Centro e o Papicu será de 15 minutos.