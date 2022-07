Explosões realizadas em cerimônia do Colégio Militar assustam moradores em Fortaleza

Moradores do entorno da Avenida Santos Dumont, em Fortaleza, se assustaram com barulhos de explosões realizadas na manhã desta sexta-feira (1º) na região. Os ruídos, segundo esclareceu o Colégio Militar de Fortaleza (CMF), foram causados pelos disparos (somente pólvora) em alusão ao Dia da Artilharia.

Em nota, a instituição de ensino explicou que o ato é realizado anualmente e a população que reside no entorno do estádio Eudoro Corrêa foi avisada, na última segunda-feira (27), sobre os seis tiros de salva feitos nesta sexta-feira, e não houve demanda contrária ao evento.

"O Colégio Militar de Fortaleza (CMF) executará como parte das atividades comemorativas do Dia de Artilharia, previstos para o dia 1º de julho, seis tiros de artilharia (somente pólvora) com obuseiro 105mm", informava o documento aos moradores próximos.

No texto, a instituição de ensino orientou que as janelas e portas de vidro dos imóveis ficassem abertas durante os disparos, e que os alarmes dos veículos próximos poderiam ser ativados devido ao "deslocamento de ar proporcionado pelos tiros".

Na ocasião, os formandos do batalhão participaram do tradicional batismo de fogo, com os disparos de artilharia, para receber os novos integrantes do Grêmio de Artilharia. Segundo o CMF, em seguida, os padrinhos e madrinhas entregaram os distintivos aos novos artilheiros. Um desfile cheio encerrou o evento.

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE