Concurso do Metrofor é retomado após suspensão e ganha nova data; confira detalhes

A prova do concurso do Metrofor ganhou uma nova data após suspensão por decisão judicial. No novo calendário, divulgado pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), a prova objetiva acontece no próximo dia 21 de agosto (domingo), no horário de 9h às 13h.

Os cartões de informações já emitidos não têm mais validade, informou a Uece em comunicado nesta quinta-feira (30). A universidade afirmou ainda que adotará as providências necessárias para a reorganização do espaço físico das provas e, na medida do possível, serão usados os mesmos locais de provas.

Os candidatos podem acessar o cronograma do concurso por meio do site da CEV/Uece.

Suspensão do concurso

A Justiça do Ceará suspendeu, em 11 de junho, o concurso público para o metrô de Fortaleza. As provas aconteceriam no dia 12 de junho com mais 30 mil inscritos.

O concurso foi retomado após nova decisão da Justiça do Ceará publicada no último dia 21 de junho. À época, o Poder Judiciário argumentou que o edital não exigia requisitos mínimos para a função de assistente de condutor de VLT e tinha de ser suspenso até a retificação do edital.

Provas

Segundo o cronograma do concurso do Metrofor, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas. Serão 45 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada, sendo somente uma correta.

Para candidatos dos níveis médio e técnico, serão 15 questões de língua portuguesa, 15 de matemática e 15 de conhecimentos gerais. No nível superior, serão 10 questões de conhecimentos gerais e 35 de conhecimentos específicos.