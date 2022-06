Frustrados, candidatos reclamam de cancelamento de concurso do Metrofor

Com a suspensão da aplicação das provas do concurso público da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), candidatos foram pegos de surpresa horas antes da chegada ao local de realização do certame. Entre os 31 mil inscritos, que compareceriam à Uece neste domingo (12), o fotógrafo Raimundo Oliveira foi um dos que deixaram a cidade natal e souberam da notícia repentinamente.

Na noite do sábado (11), a Justiça do Ceará decidiu pela suspensão, mas muitos dos candidatos que não moram na Capital já estavam no caminho para realização da prova. Segundo a Metrofor, não houve notificação.

Raimundo foi um dos que chegaram pela Rodoviária de Fortaleza, no caso dele, vindo de Juazeiro do Norte, no Cariri. "Eu só soube hoje pela manhã, quando encontrei com os outros inscritos após sair do ônibus. Isso já pela manhã, no site da Uece, e é muito errado. Teve gente que já estava até pegando o Uber para ir até a prova", contou em entrevista ao Diário do Nordeste.

Segundo ele, outras pessoas vieram de cidades mais distantes, como Brasília, por exemplo. Todos ficaram frustrados pela mudança em tão pouco tempo e se reuniram para discutir sobre os prejuízos causados pela suspensão.

"Nossa ideia agora é entrar com uma ação civil pública mesmo, já que foram muitos prejuízos nessa vinda. Foi passagem de ônibus, hospedagem, muita gente veio de longe mesmo só para isso", explicou o fotógrafo.

Enquanto isso, o jovem Misrael Alves Macedo, de 25 anos, saiu da cidade de Madalena, localizada a cerca de 105 km de Fortaleza, veio para fazer a prova e também acabou lamentando a decisão tomada horas antes.

"Acho um absurdo. Você vir de outra cidade e chegar aqui não fazer a prova. Um desrespeito com todos aqui. Muitos aqui tiveram gastos e agora ficaremos no prejuízo", declarou.

Retorno para casa

Até o momento, no entanto, nenhuma informação sobre devolução do valor da inscrição foi divulgada até o momento. Para definir a suspensão, o Poder Judiciário alegou que o edital não exige requisitos mínimos para a função de assistente condutor de VLT e deve ser suspenso até a retificação.

O pedido para suspensão já havia sido feito pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Legenda: Frustrados, candidatos falaram sobre prejuízos com a suspensão do exame Foto: Darley Melo

Sobre o retorno para casa, Raimundo explicou que a intenção era retornar após a aplicação da prova. Sendo assim, já havia comprado passagem ainda para o domingo de volta para Juazeiro do Norte.

"Eu já tinha até a passagem para hoje, então cheguei aqui e consegui adiantar o horário. Apesar disso, teve gente que não conseguiu e vai ficar aqui esperando até mais tarde", disse, também pontuando como os participantes enxergaram a decisão como uma falta de respeito.

Reabertura das inscrições

Na mesma decisão que pontuou a suspensão das provas, a Justiça ordenou a reabertura das inscrições para as vagas na Metrofor.

"Determino, ainda, que a prestadora do serviço público promova a reabertura das inscrições ao referido cargo, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará", explicitou o juiz.

No edital divulgado até então, a empresa oferta 148 vagas, entre níveis médio, técnico e superior, sendo a maioria delas para funções operacionais do Sistema Metroviário.