Concurso do Metrofor é retomado após decisão da Justiça do Ceará

Conforme decisão da Justiça do Ceará, o concurso da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) foi retomado. De acordo com comunicado do órgão ferroviário, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) — organizadora do edital — define o novo cronograma e deve divulgar em breve a nova data de realização da prova.

Um comunicado sobre o assunto foi publicado no Instagram do Metrofor, na tarde desta quarta-feira (22).

Veja informe sobre concurso:

A Justiça do Ceará suspendeu, em 11 de junho, o concurso público para o metrô de Fortaleza. As provas aconteceriam no dia 12 de junho com mais 30 mil inscritos.

O Poder Judiciário argumentou que o edital não exigia requisitos mínimos para a função de assistente de condutor de VLT e tinha de ser suspenso até a retificação do edital.

