Concurso Metrofor: inscrições para 148 vagas se encerram nesta terça-feira (19)

O período de inscrições para o concurso público do Metrofor se encerra nesta terça-feira (19). O certame com 148 vagas contempla os níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 2.894,47.

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever através do portal da banca organizadora, a Universidade Estadual do Ceará (Uece). É necessário desembolsar um valor de R$ 80 para concorrer aos cargos de níveis médios e técnico, e R$ 130 para as oportunidades destinadas ao nível superior.

Distribuição das vagas

A maioria das vagas é para funções operacionais do sistema metroviário. Distribuídas da seguinte forma:

Nível médio

Assistente operacional: 45 vagas;

Auxiliar operacional: 39;

Assistente condutor: 37;

Assistente de segurança: 11;

Assistente controlador de movimento: 9.

Nível técnico

Assistente Técnico: 5 (experiência de curso técnico em segurança do trabalho).

Nível superior

Analista de gestão: 3 (sendo duas para bacharéis em direito e uma para ciências contábeis).

Cronograma

Encerramento das inscrições: 19 de abril

Divulgação dos locais da prova: 9 de junho

Provas objetivas: 12 de junho

Divulgação dos gabaritos oficiais: 27 de junho

Resultado: 5 de agosto

