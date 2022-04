Com salários de até R$ 8,1 mil, unidades de saúde no Ceará abrem mais de 60 vagas

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) abriu processo seletivo com mais de 60 vagas em unidades no Ceará. São oportunidades para profissões como médico, enfermeiro, porteiro e eletricista. As inscrições começam nesta quinta-feira (14) e seguem até o dia 12 de maio.

Os salários variam entre R$ 1.212 até R$ 8.142, divididos em cargos de níveis médio, técnico e superior. Todas as unidades fazem parte da rede da Sesa e são administradas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

Inscrições no processo seletivo

As inscrições acontecerão no site do Instituto Consulplan, organizador do certame, e incluem vagas imediatas e formação do cadastro de reserva.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível superior e R$ 60 para os de nível médio e técnico.

>> Confira o edital do processo seletivo

Unidades hospitalares contempladas

Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (Helv)

Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA)

Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (Sede)

Casa de Cuidado do Ceará (CCC)

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Messejana

UPA Praia do Futuro

UPA Autran Nunes

UPA Canindezinho

UPA Conjunto Ceará

UPA José Walter

UPA Jangurussu

UPA Cristo Redentor

UPA Itaperi

Unidades de atendimento primário de saúde (UAPS/CAPS)

Primilab

Além dos equipamentos de saúde, o edital detalha a denominação das funções, os requisitos exigidos, o vencimento básico, a carga horária semanal e o número de vagas para ampla concorrência (AC) e para as reservadas às pessoas com deficiência (PcD).

Cargos disponíveis

Auxiliar Administrativo: salário base de R$ 1.644,88;

salário base de R$ 1.644,88; Auxiliar de Manutenção: salário base de R$ 1.507,81;

salário base de R$ 1.507,81; Auxiliar de Farmácia: salário base de R$ 1.370,73;

salário base de R$ 1.370,73; Auxiliar de Farmácia II: salário base de R$ 1.644,88;

salário base de R$ 1.644,88; Auxiliar de Laboratório: salário base de R$ 1.370,73;

salário base de R$ 1.370,73; Auxiliar de Entrega: salário base de R$ 1.212;

salário base de R$ 1.212; Auxiliar de Logística: salário base de R$ 1.644,88

salário base de R$ 1.644,88 Auxiliar Mecânico de Refrigeração: salário base de R$ 1.507,81;

salário base de R$ 1.507,81; Mecânico de Refrigeração: salário base de R$ 1.900;

salário base de R$ 1.900; Porteiro: salário base de R$ 1.212;

salário base de R$ 1.212; Recepcionista: salário base de R$ 1.233,63;

salário base de R$ 1.233,63; Copeiro Hospitalar: salário base de R$ 1.212;

salário base de R$ 1.212; Técnico em Informática: salário base de R$ 2.193,17;

salário base de R$ 2.193,17; Técnico em Laboratório: R$ 1.919,02;

R$ 1.919,02; Técnico em Laboratório (Agência Transfusional): R$ 1.919,02;

R$ 1.919,02; Técnico em Enfermagem: salário base de R$ 1.442,46;

salário base de R$ 1.442,46; Técnico em Enfermagem (Transporte): salário base de R$ 1.442,46;

salário base de R$ 1.442,46; Enfermeiro: salário base de R$ 4.210,37;

salário base de R$ 4.210,37; Enfermeiro (UPA): salário base de R$ 3.508,60;

salário base de R$ 3.508,60; Eletricista: salário base de R$. 1.507,81;

salário base de R$. 1.507,81; Médico pediatra: salário base de R$ 8.142,16;

salário base de R$ 8.142,16; Assistente social: salário base de R$ 3.452,11;

salário base de R$ 3.452,11; Farmacêutico: salário base de R$ 4.510;

salário base de R$ 4.510; Fonoaudiólogo: salário base de R$ 3.671,31;

salário base de R$ 3.671,31; Fisioterapeuta: salário base de R$ 3.350,43;

salário base de R$ 3.350,43; Nutricionista: salário base de R$ 3.815,81;

salário base de R$ 3.815,81; Psicólogo hospitalar: salário base de R$ 3.333,33;

salário base de R$ 3.333,33; Terapeuta ocupacional: salário base de R$ 3.350,43;

salário base de R$ 3.350,43; Médico Clínica Médica: salário base de R$ 8.142,16.