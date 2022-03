Concurso Metrofor divulga cronograma da seleção; prova será em junho

O concurso público com 150 vagas para o Metrofor teve o cronograma completo divulgado pela Uece (Universidade Estadual do Ceará), organizadora do certame.

A prova objetiva será realizada no dia 12 de junho, conforme o calendário do concurso.

As inscrições serão realizadas entre 21 de março e 19 de abril no site da Uece. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição devem ser feitos entre os dias 21 e 23 de março. Já o resultado oficial do certame está previsto para agosto. Os salários chegam a R$ 3.731,61.

> Confira o cronograma na íntegra

ÁREAS CONTEMPLADAS

NÍVEL SUPERIOR

Analista de gestão

Analista técnico

NÍVEL MÉDIO

Assistente condutor

Assistente controlador de movimento

Assistente operacional

Assistente segurança

Auxiliar operacional

NÍVEL TÉCNICO

Assistente técnico (segurança do trabalho)