Concurso do Metrofor: edital com 150 vagas é publicado; salários vão até R$ 3,7 mil

O Metrofor lançou edital de concurso com oferta de 150 vagas em áreas para perfis diversos, contemplando nível técnico, superior e médio. O documento foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (5), detalhando que os salários chegam a R$ 3.731,61.

As inscrições serão realizadas pelo site da Fundação Universidade Estadual do Ceará, responsável pela seleção, a partir de 21 de março. Ao todo, o edital ainda aponta a formação de Cadastro Reserva de até 676 candidatos.

"Vamos ter vagas para a operação do Metrofor, como assistente de condutor, assistente operacional, mas tem também cargos para segurança do trabalho, contador, advogado, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista. Enfim, é um concurso bem eclético", compartilhou o diretor-presidente do Metrofor, Igor Vasconcelos Ponte.

ÁREAS CONTEMPLADAS

Nível superior

Analista de gestão

Analista técnico

Nível médio

Assistente condutor

Assistente controlador de movimento

Assistente operacional

Assistente segurança

Auxiliar operacional

Nível técnico

Assistente técnico (segurança do trabalho)

