Concurso Epcar abre 130 vagas para novos cadetes

A Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) publicou edital de concurso com 130 vagas, sendo 110 destinadas a homens e 20 para mulheres. As inscrições (R$ 80) ocorrerão entre os dias 4 a 20 de abril no site da Aeronáutica. O processo seletivo exige ensino fundamental completo.

Em regime de internato, o curso de formação (CPCAR) dura três anos e equivale ao ensino médio regular do Sistema Nacional de Ensino. Ao longo do período, os alunos recebem instruções nos campos Geral e Militar.

Provas

As provas escritas do concurso Epcar ocorrerão no dia 3 de julho com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa e Redação.

Além dessa etapa, o concurso Ecpar submeterá os candidatos a Inspeção de Saúde (INSPSAU), Exame de Aptidão Psicológica (EAP), Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF), Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC) e Validação Documental.

Calendário

Concentração intermediária - 21/09

Inspeção de Saúde - 22/09/2022 a 07/10/2022

Exame de Aptidão Psicológica - 22/09/2022 a 07/10/202

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico - 16/11/2022 a 18/11/2022

Procedimento de Heteroidentificação Complementar - 06/12/2022 a 08/12/2022

Junta Especial de Avaliação (divulgação da relação nominal) - 21/12/2022

Concentração Final e Habilitação à Matrícula - 14/01/2023

Caso seja aprovado, o candidato passa a ser aluno da Epcar e receberá remuneração fica de R$ 1.044, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária.