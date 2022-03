Concurso da Defensoria Pública do Ceará abre inscrições nesta quinta-feira (3)

Foram abertas nesta quinta-feira (3) as inscrições para o novo concurso da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE). Ao todo, são 60 vagas para a Entrância Inicial da carreira de defensor público.

Os candidatos têm até as 14 horas do dia 5 de abril de 2022 para realizar a inscrição, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame.

>> Confira o edital do concurso

A remuneração de um Defensor Público de Entrância Inicial no Ceará é de R$ 26.127,17, segundo o portal da transparência do Estado.

Podem concorrer candidatos com diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e na data do pedido de inscrição definitiva, além de ter dois anos, pelo menos, de prática forense.

Isenção de Taxa

A solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição do concurso também pode ser feito a partir desta quinta-feira (3). O pedido é feito exclusivamente pela internet e o resultado será divulgado no dia 10 de março no site da Fundação Carlos Chagas, responsável por analisar caso a caso e emitir parecer.

Etapas do concurso

O certame terá quatro fases, sendo a primeira a aplicação da prova escrita objetiva; a segunda a aplicação de provas escritas dissertativas; a terceira será a aplicação de prova oral, todas de caráter eliminatório e classificatório; A última fase consistirá na apresentação e avaliação dos títulos.

A prova escrita preliminar objetiva está prevista para ocorrer no dia 5 de junho de 2022, e a prova escrita discursiva, que acontece em dois dias, previstas para os dias 30 e 31 de julho.

A data prova oral ainda será definida pela Comissão Organizadora do Edital. Os candidatos aprovados nesta fase deverão apresentar os títulos para a última etapa do certame.