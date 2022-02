IFCE abre 119 vagas em três unidades no interior do Estado

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) está oferecendo 119 vagas para o processo seletivo complementar de cursos técnicos de nível médio. As inscrições estão abertas nas unidades de Boa Viagem, Crateús e Pecém, segue até o dia 02 de março.

No campus de Boa Viagem, o seletivo oferece 34 vagas para o curso de Agropecuária. Já em Crateús, a oferta é de 19 vagas para Agropecuária, 23 para o curso de Alimentos e outras 23 para o de Edificações. A unidade do Pecém, por sua vez, oferece 20 vagas para Química.

Não há cobrança de taxa de inscrições e a seleção é feita em fase única, através da análise do histórico escolar. Os detalhes da documentação de inscrição, cronogramas, turnos ofertados e demais informações estão no edital e seus anexos, disponíveis na página do processo seletivo.