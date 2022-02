Concurso IFCE anula provas objetivas de quatro cargos; confira nova data

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) informou, nesta terça-feira (22), que serão anuladas e reaplicadas, para todos os candidatos já inscritos, as provas do concurso para quatro subáreas do cargo de docente: Canto Popular; Construção Civil; Infraestrutura de Transportes; e Física Geral e Experimental. A data da reaplicação das provas será no dia 27 de março de 2022.

O IFCE ainda publicou os gabaritos definitivos e os resultados preliminares dos concursos para provimento de servidores efetivos da instituição, para os cargos de técnicos administrativos e docentes. Também já foram publicados, no Diário Oficial da União (DOU) desta terça (22), os novos cronogramas para as próximas etapas do certame.

>> Confira edital para cargos de técnico-administrativos em educação

>> Confira edital para cargos de professor de ensino básico, técnico e tecnológico

O instituto de educação divulgou ainda que o prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar para todas as demais provas será nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2022, de acordo com os novos cronogramas do concurso. Demais informações sobre o concurso podem ser verificadas no site do IDECAN (TAE e Docentes).

