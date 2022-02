Chinesa Huawei e IFCE firmam parceria para centro de formação em 5G no Ceará

A China está fortalecendo laços no Ceará com mais uma parceria entre a Huawei e o IFCE, para instalação de um centro de formação e capacitação relacionada às tecnologias de fibra ótica e 5G. A iniciativa deverá formar cerca de 5 mil jovens até o fim de 2022, certificando-os para operar as tecnologias da empresa asiática.

O Huawei Academy Support Center recebido pelo IFCE, que deverá operar com apoio do Centro de Referência em Educação à Distância (CREaD), será o primeiro dos seis a operar na América Latina e no Brasil. A Huawei já mantém iniciativas semelhantes no Reino Unido, Itália, África do Sul, Egito e Paquistão.

A nova parceria foi firmada com a presença da vice-governadora Izolda Cela e com executivos da Huawei que visitaram o campus do IFCE e as instalações do Huawei Lab, antiga colaboração entre as instituições.

Parceria institucional

Durante a visita, Izolda Cela reforçou o compromisso do Governo do Estado em incentivar projetos que poderão "beneficiar a população cearense".

Izolda Cela vice-governadora do Estado Gostaria de afirmar o nosso compromisso com ações desse tipo, com essas parcerias. Seguimos lutando por um desenvolvimento inclusivo. Ter a presença de uma grande organização como a Huawei em uma área tão importante, como a dos serviços, tecnologia e comunicação é muito importante. Me coloco à disposição, no que eu puder, a dar ritmo e força a essa parceria e toda essa agenda".

Já Ray ye, diretor de ecossistema da Huawei, ressaltou a importância do relacionamento da empresa chinesa com o Brasil e o Ceará.

"Essa parceria é uma grande honra para nós, uma grande oportunidade. Hoje, não somos apenas uma companhia chinesa, também somos um pouco do Brasil, por estar aqui desde 1998. Uma companhia não é apenas uma companhia, é uma sociedade. Por isso precisamos agir em conjunto para crescermos e evoluirmos juntos. É o nosso objetivo", destacou.