Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (28)

Candidatos que se estudam para concursos públicos, tanto no Ceará quanto em âmbito nacional, devem ficar atentos às inscrições que estão disponíveis essa semana. São cerca de 233 vagas, nos mais diversos âmbitos, e os salários podem chegar a mais de R$ 26 mil.

O Diário do Nordeste listou, abaixo, as oportunidades com inscrições disponíveis pelos próximos dias.

DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE) está com inscrições abertas para o seu novo concurso público para a Entrância Inicial da carreira de defensor público do Estado. O edital foi divulgado no último dia 21, e disponibiliza 60 vagas.

As inscrições para o concurso terão início na quarta-feira (3), às 10h da manhã e seguirão até 14 horas de 5 de abril de 2022. Elas serão realizadas pelo site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame.

A remuneração de um Defensor Público de Entrância Inicial, no Ceará, é de R$ 26.127,17, conforme o portal da transparência do Estado e podem concorrer à vaga, candidatos com diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Além disso, tem que ter dois anos, pelo menos, de prática forense.

PREFEITURA DE CASCAVEL

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Cascavel ocorrem até o dia 2 de março. São 27 vagas disponíveis e formação de cadastro reserva para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde.

Para concorrer, o candidato deve possuir escolaridade em ensino médio completo e estar residindo na área de abrangência do cargo desejado. As inscrições custam R$ 100, e são feitas pelo site do Consulpam.

Ao ser contratado, o profissional deverá exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 1.550,00.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) está com inscrições abertas para a contratação de oito profissionais Técnicos Administrativos em Educação. Os interessados podem se inscrever via internet, até 4 de março de 2022, preenchendo o Formulário de Inscrição, via Google Docs.

A taxa de inscrição varia de R$120 a R$150, no entanto, os candidatos que se encontram nos requisitos específicos do edital podem solicitar isenção.

Existem vagas disponíveis para os seguintes cargos: Produtor Cultural (1); Técnico de Laboratório/Área Caracterização de Materiais (1) e Técnico de Tecnologia da Informação (6).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está com inscrições abertas para a admissão de professor substituto para a carreira do magistério superior.

A vaga corresponde ao Centro de Ciências Agrárias — Fortaleza, departamento de Fitotecnia. As inscrições vão até 11 de março, por meio do email: depfito@ufc.br. O pagamento da taxa de inscrição é no valor de R$ 56,00 a R$ 108,00 e deverá ser efetuado através da Guia de Recolhimento da União.

Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está contratando professor adjunto A no setor de ciência de alimentos.

As inscrições seguem até 2 de março, das 8h às 12h e das 14h às 17h, presencialmente, na Universidade, na Secretaria do IDR, situado na rua José Franco de Oliveira, s/n Campus das Auroras, sala 204, bloco B. Ou via internet, pelo e-mail: secretariaidr@unilab.edu.br.

O valor da taxa a ser paga é de R$ 190,00, mas haverá isenção do valor aos candidatos que se enquadrarem nos requisitos especificados no edital.

Para o profissional contratado, a carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e a remuneração mensal equivale a R$ 9.616,18, já acrescida de retribuição por titulação.

Concurso nacional

ELETROBRÁS

Na última sexta-feira (25), o edital do concurso da Eletrobras 2022 foi publicado no Diário Oficial da União. Apesar de não terem vagas destinadas ao Ceará, são 137 vagas em níveis médio/técnico e superior para o Rio de Janeiro (Capital) ou Angra dos Reis. Há ainda reserva de vagas para deficientes (5%) e negros (20%).

As inscrições tiveram início na sexta-feira (25) e seguem até 21 de março, no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame. A taxa é de R$ 100 para nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior.

Para o nível superior, são vagas destinadas para cerca de 14 áreas, já no nível médio e técnico são 10 áreas.

ESTÁGIO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Ceará está com inscrições abertas para o processo seletivo que irá formar cadastro de reserva para vagas de estágio remunerado do ensino superior. As inscrições vão até 4 de março, às 23h59 (horário de Brasília).

Para realizar a inscrição não tem cobrança de taxa, e são realizadas enviando para o email estagiosemsce@saude.gov.br os seguintes documentos:

Formulário de inscrição constante em Anexo V no edital;

Documentos de identificação;

Comprovante de endereço;

Título de eleitor para maiores de 18 anos;

Certificado de reservista para maiores de 18 anos e candidatos do sexo masculino;

Comprovante de matrícula e de frequência no curso, e, se for o caso, demais documentos; contidos no anexo III, sendo imprescindível envio de currículo escolar constando notas obtidas.

PREFEITURA DE FORTALEZA

Com inscrições de 16 de março a 4 de abril de 2022, a Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), abriu processo seletivo para estagiários do curso de Direito para a Procuradoria Geral do Município (PGM).

São 50 vagas, além de formação de cadastro de reserva. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75. O processo seletivo será composto por prova objetiva com 40 questões e prova discursiva com 2 questões. As provas serão realizadas no dia 24 de abril, no turno da tarde.

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira