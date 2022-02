Concurso em Cascavel: inscrições para 139 vagas na área da saúde estão abertas

Estão abertas, até 10 de fevereiro, as inscrições para o concurso com 139 vagas para os cargos de Agente de Combate às Endemias e de Agente Comunitário de Saúde, ofertadas pela Prefeitura de Cascavel. O salário é de R$ 1.550 com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Do total de oportunidades, somente 27 são para ingresso imediato, as outras 112 são destinadas à crianção do cadastro reserva, inclusive para pessoa com deficiência.

Como se inscrever

Para participar do certame, o candidato deve se inscrever, através do site da banca organizadora, até o dia 10 de fevereiro, e efetuar o cadastramento de informações.

Ao concluir o preenchimento dos dados pessoais, os interessados devem imprimir o boleto bancário com a taxa de inscrição, no valor de R$ 100, e efetuar o pagamento até a data limite presente no documento.

Passo a passo

Ao abrir o endereço eletrônico, o usuário deve clicar na aba 'Inscrições'. Nessa área, é possível escolher qual cargo o interessado deseja se candidatar.

Em seguida, é necessário fornecer informações pessoais, como CPF, nome completo, data de nascimento, número do RG, entre outros.

O próximo passo é informar os dados para contato, como endereço e número de telefone.

Depois os candidatos precisam fornecer os dados específicos, como escolaridade, estado civil, filhos, entre outros. Também é nessa etapa que eles devem informar se se enquadram na cota de pessoas com deficiência, ou se guardam sábados por motivos religiosos ou se precisam de algum atendimento especial no dia da prova.

Ao finalizar o cadastro, basta clicar no botão "Inscrever".

Quem pode concorrer

Os interessados em participar da seleção devem possuir idade igual ou superior a 18 anos no ato da nomeação, além de ensino médio completo.

No caso do cargo de Agente Comunitário de Saúde o candidato deve ainda residir na área de abrangência da vaga (necessário comprovar o endereço). São elas:

Moita Redonda I;

Planalto I, II e II;

Alto Luminoso I, II e III;

Brito;

Sede I, II e III;

Tijucussu;

Sítio Prata;

Pitombeira;

Guanaces I, II e III;

Marta Moura;

Jacarecoara;

Barra Nova.

Como serão as provas

Os participantes serão selecionados através de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que tem previsão de ser aplicada em 20 de março. Os locais e horários serão divulgados posteriormente.

A seletiva será composta por 40 questões sobre língua portuguesa, noções de informática, noções de direito administrativo e constitucional, além de conhecimentos específicos.

A duração das avaliações será de três horas para todos os cargos, com exceção para os candidatos com deficiência que houverem solicitado tempo adicional.

Mais informações no edital da seleção.

Cronograma

Inscrições: até 10 de fevereiro

Prova objetiva: 20 de março

Divulgação do gabarito preliminar: 21 de março

Gabarito oficial: 1º de abril

Resultado preliminar: 4 de abril

Resultado: 11 de abril

Homologação: 14 de abril