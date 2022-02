Camilo anuncia concurso com 663 vagas de professor para universidades estaduais

O Governo do Ceará anunciou, nesta terça-feira (1º), o lançamento de concurso para preenchimento de 663 vagas para cargo de professor, que serão distribuídas entre as três universidades públicas do Estado — Universidade Estadual do Ceará (Uece), Universidade do Vale do Acaraú (Uva) e Universidade Regional do Cariri (Urca).

A novidade foi revelada pelo governador Camilo Santana, durante a live semanal que realiza nas redes sociais. Na ocasião, ele explicou que a seleção tem o objetivo de ampliar e renovar o corpo docente atual das instituições. Não foi informado o valor da remuneração ou as datas do certame.

Camilo Santana Governador do Ceará "Esse é o maior concurso da história das universidades. Para vocês terem uma ideia, a Uece tem 1.184 professores efetivos, e nós estamos lançando 663 vagas, significa mais de 50% do efetivo atual da instituição."

As oportunidades devem ser distribuídas da seguinte forma:

Uece: 365 vagas;

Urca: 184 vagas;

Uva: 114 vagas;

Conforme o governador, os reitores das universidades já estão autorizados a elaborar os editais da seleção pública.

Interiorização do ensino superior

Segundo o gestor, o concurso integra a nova política de regionalização e interiorização das universidades estaduais. Além do concurso, o Ceará deve lançar novos campi, localizados nas cidades do Interior, e cursos nas unidades.

"[O objetivo é] levar o ensino superior mais próximo para você que deseja fazer um curso de nível superior no Interior do estado do Ceará", declarou o governador.

Camilo ainda informou que revelará mais informações sobre as novas graduações e instalações das instituições na próxima quinta-feira (3).

