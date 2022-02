Cursos gratuitos têm mais de mil vagas abertas; inscrições terminam nesta quarta-feira (2)

Um total de 1.080 vagas em cursos gratuitos é ofertado, até esta quarta-feira (2), pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) em parceria com a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). Serão 11 cursos voltados, entre outros, para empreendedorismo, liderança e tecnologia.

Os cursos são destinados a pessoas com mais de 16 anos e que morem no Ceará. Outro critério é estar em alguma situação de vulnerabilidade socioeconômica, como desempregados, com renda mensal de até um salário mínimo ou beneficiários do Cartão Mais Infância.

Além disso, o aluno precisa ter computador, notebook ou celular com acesso à internet. Cada formação possui critérios específicos, como escolaridade e perfil profissional.

Leia Mais Papo Carreira Curso gratuito ensina programação a pessoas em vulnerabilidade social

Cursos online

Como as formações acontecem de modo remoto, pessoas de qualquer cidade do Ceará podem participar.

As aulas são de segunda a sexta-feira em diferentes turnos, de 7 de fevereiro a 9 de março, no total de 40 horas-aula. O curso de Python se estenderá até o dia 23 de março, já que possui carga horária maior: 60 horas-aula.

Critérios para participar

Ter a partir de 16 anos;

Morar no Ceará;

Estar em alguma situação de vulnerabilidade socioeconômica (como desempregados, com renda mensal de até um salário mínimo ou beneficiários do Cartão Mais Infância);

Confira os detalhes de cada uma das capacitações:

Curso: Básico em manutenção de motocicletas

Turma 01: 9h às 11h (Manhã)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental incompleto

Unidade do Centec: CVT São Viçosa do Ceará

Curso: Eletricidade básica residencial

Turma 01: 10h às 12h (Manhã)

Turma 02: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II incompletos e Ensino Médio incompleto

Unidade do Centec: CVT Granja, Ipaumirim

Curso: Excelência no atendimento ao cliente

Turma 01: 8h às 10h (Manhã)

Turma 01: 9h às 11h (Manhã)

Turma 03: 10h às 12h (Manhã)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II completo ou incompleto

Unidade do Centec: CVT Amontada Horizonte

Curso: Ferramentas digitais

Turma 01: 13h às 15h (Tarde)

Aulas: Segundas, quartas e sextas-feiras

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental II completo e Ensino Médio incompleto e completo

Pré-requisito: Noções de informática

Unidade do Centec: CVT Jucás

Curso: Fundamentos do empreendedorismo

Turma 01: 14h às 16h (Tarde)

Turma 02: 16h às 18h (Tarde)

Vagas: 60 pessoas por turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino médio incompleto

Unidade do Centec: CVT Itaiçaba, Aracoiaba

Curso: Noções de educação financeira pessoal e familiar

Turma 01: 16h às 18h (Tarde)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II incompletos e completo

Unidade do Centec: CVT Limoeiro do Norte

Curso: Noções de liderança e gestão de pessoas

Turma 01: 13h às 15h (Tarde)

Turma 02: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino médio completo

Unidade do Centec: CVT Massapê, Piquet Carneiro

Curso: Norma Regulamentadora Nº 10 (NR-10)

Horário: 14h às 16h (Tarde)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Pré-requisito: Curso para profissionais do setor elétrico predial e áreas afins

Unidade do Centec: CVT Missão Velha

Curso: Python – Algoritmos e lógica de programação

Aulas: 07/02 a 23/03

Turma 01: 8h às 10h (Manhã)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 60h

Escolaridade: Ensino médio completo

Pré-requisito: Possuir noções de informática e o(a) aluno(a) deve possuir computador ou notebook

Unidade do Centec: CVT Beberibe

Curso: Técnicas de negociação e vendas

Turma 01: 14h às 16h (Tarde)

Turma 02: 16h às 18h (Tarde)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Boa Viagem, Limoeiro do Norte

Curso: Técnicas do assistente administrativo

Turma 01: 13h às 15h (Tarde)

Turma 02: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Pessoas cursando o 3o ano do Ensino Médio ou com Ensino Médio completo

Unidade do Centec: Acaraú, Maracanaú

Inscrições

Onde: No site www.centec.org.br

Quando: até 2 de fevereiro (ou até o término das vagas)

Resultado: A relação dos selecionados será divulgada sexta-feira (4)