Universidade do DF abre concurso para professor com 1.400 vagas e salário de até R$ 5,2 mil

O Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publicou autorização de concurso para a Universidade do Distrito Federal (UnDF) com 1.400 vagas, nesta segunda-feira (31).

Serão 250 vagas para o cargo de professor de educação superior e 100 para tutor de educação superior, sendo 350 para provimento imediato e 1.050 para cadastro reserva.

Os atos relativos à gestão do concurso são de responsabilidade da UnDF, inclusive após a homologação do resultado final do certame. O preenchimento de cargos está condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira.

Projeto de lei para carreira de magistério superior

A carreira de magistério superior foi criada em outubro do ano passado, quando a Câmara Legislativa do DF aprovou, em segundo turno, o Projeto de Lei nº 2.058/2021, de autoria do Executivo. De acordo com o texto, serão criados 2,5 mil cargos de professor e outros mil de tutor de educação superior. O ingresso na carreira ocorrerá, exclusivamente, por concurso público de provas e títulos.

A carga horária de trabalho poderá ser de 20h, para os servidores em regime de tempo parcial, e de 40h semanais, para os que atuam no regime de tempo integral. O PL também prevê salários iniciais de R$ 2,2 mil ao servidor com especialização (20h) e R$ 5,2 mil aos com doutorado (40h).

Universidade do Distrito Federal

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), nova instituição de ensino superior pública do DF, foi criada em 28 de julho de 2021. A universidade possui três campi: Samambaia, Riacho Fundo e Asa Norte.

