Com salários a partir de R$ 16 mil, concurso da Sefaz-CE é homologado e segue para nomeação

O resultado do concurso para preencher 94 vagas da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) foi homologado nesta sexta-feira (29). A próxima etapa do certame é a nomeação dos aprovados. A confirmação das fases anteriores foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Em publicação nas redes sociais, a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, disse que, “em breve”, os vencedores do certamente farão parte da equipe técnica da pasta.

O salário inicial é de R$ 16.045,30 para uma jornada de 40 horas semanais. Os cargos foram:

