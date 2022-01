IFCE abre mais de 3,2 mil vagas em 187 cursos de graduação no SISU 2022.1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) divulgou o termo de adesão para a edição 2022.1 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na sexta-feira (28). Ao todo, serão 3225 vagas disponíveis em 187 cursos de graduação.

No entanto, o edital do Sisu 2022.1 no IFCE com detalhes da seleção, bonificação geográfica e cronograma ainda será divulgado pelo IFCE. O período de inscrições para o Sisu 2022.1 ocorre entre os dias 15 até 18 de fevereiro.

A Instituição concentra 28 unidades em todo o Estado: Acaraú, Acopiara, Aracati, Baturité, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Caucaia, Cedro, Crateús, Crato, Fortaleza, Horizonte, Iguatu, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Morada Nova, Paracuru, Quixadá, Sobral, Tabuleiro do Norte, Tauá, Tianguá, Ubajara e Umirim.

Dentre algumas áreas contempladas nas vagas, estão:

Ciência da Computação

Estradas

Física

Gestão Ambiental

Gestão Desportiva e de Lazer

Hotelaria

Letras

Matemática

Química

Saneamento Ambiental

Teatro

Zootecnia

Engenharias (Civil, Computação, Elétrica, Mecânica, Telecomunicações, etc)

>> Veja a íntegra do termo de adesão do IFCE ao Sisu 2022.1

SELEÇÃO REMOTA

O Sisu, sistema informatizado do Ministério da Educação, seleciona candidatos com melhor classificação, considerando suas notas no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Além disso, através dele, as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem.

