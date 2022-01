Concurso do TJDFT 2022 tem edital publicado com 112 vagas e salários que chegam a R$ 12,4 mil

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) divulgou um novo edital de concurso para 112 vagas de nível médio e superior. As inscrições podem ser realizadas a partir das 16 horas do dia 7 de fevereiro até as 16 horas de 14 de março de 2022. Os salários chegam a R4 12,4 mil.

As provas serão realizadas no Distrito Federal. O valor das inscrições varia entre R$ 80 e R$ 120 e podem ser realizadas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Do total de vagas, 88 são destinadas a Analista Judiciário e 24 para Técnico Judiciário do Tribunal com respeito ao percentual mínimo de 5% das vagas para candidatos com deficiência e o percentual de 20% aos candidatos que se autodeclararem negros, conforme legislação pertinente.

Confira as vagas

Para o cargo de Analista Judiciário, estão previstas vagas para as seguintes especialidades:

Administração;

Análise de dados;

Análise de sistemas;

Área judiciária;

Arquivologia;

Contabilidade;

Engenharia elétrica; Estatística;

Medicina do trabalho;

Medicina (psiquiatria);

Oficial de Justiça Avaliador Federal;

Psicologia;

Segurança da informação;

Serviço Social;

Suporte em tecnologia da informação.

Já para o cargo de Técnico Judiciário, estão previstas as especialidades:

Área administrativa;

Enfermagem.

As provas

Os exames serão realizadas no dia 29 de maio. Para o cargo de Analista Judiciário do TJDFT, a aplicação acontecerá pela manhã, das 8h às 13 horas. Já para o cargo de Técnico Judiciário, o exame acontece também na mesma data, no período da tarde, entre 15h e 19 horas. Serão 60 questões de múltipla escolha.

Para o cargo de analista judiciário, área de apoio especializado, todas as especialidades (exceto análise de dados, análise de sistemas, segurança da informação e suporte em tecnologia da informação), a prova será dividida em 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de noções de Direito Administrativo e de Direito Constitucional, cinco questões sobre ética no serviço público, regimento interno e Lei de Organização Judiciária. Outras 40 questões de conhecimentos específicos.

Para o cargo de técnico judiciário - área administrativa, o exame conta com 10 questões de língua portuguesa; 10 questões sobre ética no Serviço Público, Regimento Interno, Lei de Organização Judiciária, Provimento Geral da Corregedoria e Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico e outras 40 questões de conhecimentos específicos.

A prova escrita discursiva para os cargos de Analista Judiciário (todas as áreas e todas as especialidades) constará de duas questões discursivas relativas aos Conhecimentos Específicos.

Serviço

Confira o edital do concurso neste link

