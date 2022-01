Redação em reaplicação do Enem 2021 é sobre contribuição das mulheres nas ciências da saúde

A reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 contou como tema de redação o "Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil". A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na tarde deste domingo (9).

Estão fazendo a prova os alunos que perderam as provas regulares, quem teve isenção na edição de 2020 mas não compareceu em meio ao auge da pandemia de Covid-19 e pessoas privadas de liberdade (PPL).

O Inep também aplica provas para esses públicos, neste e no próximo domingo, 9 e 16 de janeiro, respectivamente.

Os participantes precisam escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta na prova, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da formação.

A redação precisa ser opinativa e organizada para a defesa de um ponto de vista. Desse modo, a opinião do autor deve estar fundamentada com explicações e argumentos.