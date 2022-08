Prouni: após prorrogação de prazo, inscrições encerram nesta sexta-feira (5)

O Programa Universidade para Todos (Prouni) encerra hoje (5) as inscrições para vagas do segundo semestre deste ano. Os interessados podem se inscrever a partir da página Acesso Único do governo Federal. Nesta edição, algumas novidades começaram a ser inseridas no processo seletivo. Uma delas é a ausência da divulgação diária da nota de corte.

Anteriormente, o Ministério da Educação (MEC) havia divulgado que o prazo para inscrições se encerraria ontem, 4, mas a pasta prorrogou por mais um dia. O resultado dos selecionados está previsto para ser divulgado na próxima segunda-feira, 8, dia em que os candidatos também deverão confirmar as informações para garantir a matrícula nas faculdades em que forem selecionados. O período para esta etapa vai até o dia 17 desse mês.

O MEC informou que a partir desta seleção a nota de corte será substituída pela divulgação da classificação parcial de cada candidato. O último ranqueamento será divulgado hoje. Com isso, o candidato vai poder conferir mais uma vez a sua posição em relação aos seus concorrentes, que são aqueles que selecionaram as mesmas opções de inscrição que ele.

Outra mudança é que a seleção dos candidatos está sendo feita por tipo de modalidade: ampla concorrência e ações afirmativas. Os critérios de origem escolar do estudante que deseja disputar as bolsas também foram ampliados. Agora quem estudou todo o ensino médio em escola particular também poderá concorrer às bolsas.

Segundo o Ministério da Educação, a classificação dos estudantes inscritos nos processos seletivos do Prouni vai considerar as notas obtidas nas duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), imediatamente anteriores ao processo seletivo do Prouni para ingresso em curso de graduação ou sequencial de formação específica.

Quero receber conteúdos exclusivos do EducaLab