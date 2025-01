Novo valor de contribuição do MEI passa a valer neste sábado (1º); saiba mais sobre o reajuste

Com o reajuste do salário mínimo em 2025, o valor mensal a ser pago pelos microempreendedores individuais (MEIs) também aumentou. A partir do boleto de fevereiro, a contribuição previdenciária passa de R$ 70,60 para R$ 75,90, enquanto para a categoria de caminhoneiro sai de R$ 169,44 para R$ 182,16.

O pagamento da taxa garante aos contribuintes benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade.

A quitação da contribuição acontece por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que ainda cobra os impostos devidos pelos MEIs. Ele vence todo dia 20 de cada mês e pode ser emitido diretamente no portal do Simples Nacional ou pelo aplicativo MEI, disponível para iOS e Android.

Microempreendedores que atuam em atividades sujeitas ao ICMS (comércio e indústria) terão um acréscimo de R$ 1 por mês no DAS. Já os que prestam serviços, sujeitos ao ISSQN, devem pagar R$ 5 a mais. Para os que realizam ambas as atividades, o valor da contribuição será elevado em R$ 6, somando ambos os impostos.

Além do pagamento mensal, os microempreendedores individuais também devem ficar atentos ao prazo de regularização de dívidas com a Receita Federal. Para permanecer no Simples Nacional em 2025, tanto os MEIs quanto as micro e pequenas empresas têm até esta sexta-feira (31) para regularizar suas pendências fiscais.

