Empresa abre inscrições em curso gratuito e on-line para desenvolvedores

O Raízen Tech Experience, programa formativo realizado pela produtora de cana de açúcar e etanol Raízen, em parceria com a Gama Academy, está com inscrições abertas para um o curso gratuito e on-line para desenvolvedores. Ao final, serão selecionados 45 participantes para atuarem como desenvolvedores juniores.

O processo de seleção inclui inscrição, teste de fit cultural e técnico e triagem. Para as pessoas aprovadas, a previsão é que o treinamento seja realizado diariamente de 23 de agosto a 4 de outubro, no turno da noite. Os interessados podem se inscrever pelo site até o dia 5 de agosto.

Como pré-requisito para participar do programa é necessário conhecimento básico em redes, arquitetura de tecnologia, monitoramento SRE e segurança. Contudo, não há limites geográficos e de idade. O foco da empresa é encontrar profissionais que gostem de desafios e sejam comprometidos com o autodesenvolvimento.

O treinamento terá dinâmicas individuais e em grupo, além de mentorias e práticas de resolução dos desafios propostos. Durante as aulas serão abordados temas como metodologia ágil, sistema de gerenciamento de banco de dados (MySQL), computação em nuvem, softwares APM (Application Performance Monitoring), infraestrutura como código (IaC) e assuntos correlatos.

Após a realização do curso gratuito será entregue certificado de conclusão para as pessoas que alcançarem desempenho satisfatório nas atividades e tiverem no mínimo 75% de presença nas aulas. As oportunidades disponíveis fazem parte da estratégia da empresa de inserir cada vez mais incrementos tecnológicos em seus processos operacionais, sempre impulsionando novas soluções, métodos e ferramentas para as demandas do negócio. Os melhores alunos serão selecionados para compor os times da Raízen.