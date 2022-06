Dia do Mídia: data celebra importância dos trabalhadores da comunicação

Com o advento das novas tecnologias de informática e comunicação o termo “mídias” ganhou relevância e popularidade ao fazer referência aos conteúdos publicados nas redes sociais. No entanto, o que nem todo mundo sabe é que o termo é mais antigo do que o surgimento das redes e também é usado para designar as campanhas de marketing fora da internet.

Hoje (21), comemora-se o Dia do Mídia. Assim como advogados, veterinários e demais profissionais, quem trabalha com comunicação midiática também tem um dia para “chamar de seu”. A mídia é o meio pelo qual uma informação é transmitida. Com isso, a data celebra os profissionais ligados à área da comunicação, seja na TV, rádio, internet ou jornais impressos.

A importância desse profissional vai muito além de divulgações nos veículos de massa ou de publicações em redes sociais. A atuação na área permeia o sucesso dos produtos ou serviços e visa a satisfação do cliente, criando, assim, um termômetro que mostra onde não errar.

Por ser um profissional que atua nos mais variados meios de comunicação é preciso se graduar em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Marketing ou Relações Públicas e se dedicar a conquistar o seu espaço, afinal, não basta ser criativo, é preciso ser organizado, racional, carismático e ter a mente aberta para planejar as estratégias certeiras.

Área é antiga, mas atrai a nova geração

A estudante de Publicidade e Propaganda Maria Lara Torres, 22, se considera ativa nas redes sociais e buscou uma profissão que, além de lidar com a atuação direta com a área, a desafia a entender os números por trás de todo esse universo.

“Eu sempre gostei de redes sociais e de como ela pode ser usada para ajudar alguém. Ter um profissional que entenda como as mídias em geral funcionam, de como elas podem ser uma alavanca de sucesso de uma marca ou de uma empresa é o que deixa o aprendizado mais prazeroso. Eu estou no meu terceiro semestre e não vejo a hora de começar a colocar em prática tudo o que eu aprendo em sala de aula”, afirma.

E a chegada da pandemia mostrou a importância de pensar fora da caixa e usar os meios de comunicação a seu favor aliando os seus conhecimentos ao que o público busca. Para Maria, a frequente presença das mídias sociais no dia a dia da população faz com que tudo seja consumido pelo público de forma rápida, por isso, unir os conhecimentos de ferramentas como o Google Anatytics ou UX (Experiência do Usuário) é um bom caminho para quem quer atingir uma boa reputação.

Além disso, ter a noção de como fazer um bom plano de mídia dimensiona e mensura os resultados através dos cálculos que podem ser feitos através dos dados obtidos. É um universo novo, mas com certeza ajuda a planejar, negociar e executar as ações com os clientes. Além de acompanhar a evolução do mercado e das tendências na área, todas essas características fazem com que o profissional de mídia seja reconhecido e valorizado.

