Prazo de matrícula para aprovados na chamada regular do Sisu começa hoje (13)

Os aprovados na chamada regular da segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem efetuar a matrícula entre hoje (13) e o dia 18 de julho. A garantia das vagas está sujeita a esse procedimento que deve ser feito a partir das regras estabelecidas diretamente pelas instituições de ensino para as quais foram selecionados. As universidades informarão os dias, horários e locais de atendimento, assim como a documentação necessária para efetivar a matrícula.

O resultado do Sisu 2022.2 foi divulgado na quarta-feira passada (6). Quem não foi aprovado pode se inscrever na lista de espera até o dia 18 de julho no Portal Acesso Único. Os interessados precisam verificar o andamento da chamada junto à instituição para qual tenham manifestado interesse e se certificar de ter concluído todo o processo de inscrição.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção. Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicadas no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ao todo, 59.937 estudantes foram selecionados na chamada regular. Desses, 36.351 (62% do total de selecionados) conseguiram aprovação para a 1ª opção de graduação e 22.586 (38%) para a 2ª opção de curso, conforme indicado pelos candidatos no ato de suas inscrições. A oferta nesta edição do Sisu totalizou 65.932 vagas.