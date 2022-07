Cursos gratuitos na área de gestão de processos estão com inscrições abertas

Seguem abertas até 31 de julho as inscrições para quatro cursos gratuitos oferecidos pela startup FM2S Educação e Consultoria, empresa inserida no Parque Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Os cursos gratuitos são ministrados a distância por profissionais formados pela Unicamp, além da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unicamp) e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). As inscrições podem ser feitas em ead.fm2s.com.br/cursos/cursos-gratis/.

As formações possuem entre 8 e 24 horas de duração o oferecem certificado de conclusão ao final. Já os treinamentos Lean Six Sigma, além do certificado, também são validados internacionalmente, com acreditação pelo The Council For Six Sigma.

Um dos cursos gratuitos oferecidos, o de Criatividade – Princípios e Técnicas, aborda aspectos de como usar a criatividade para elaborar e adotar práticas diferentes no trabalho com o objetivo de alavancar a carreira. A formação apresenta técnicas como a do SIT (Systematic Innovative Thinking) que ajuda na criação de ideias, foca em ter e cumprir objetivos bem aplicados.

No curso de introdução ao Lean Manufacturing, os participantes vão aprender a maximizar o valor do cliente e minimizar o desperdício. A formação apresenta uma série de vídeos explicativos, slides e leituras direcionadas para o aluno compreender a fundo qual é a filosofia por trás da metodologia Lean, que pode ser aplicada em áreas como saúde, indústria ou serviços.

As outras duas formações inserem os estudantes no universo Lean Six Sigma. A primeira, chamada de White Belt, apresenta uma introdução ao Lean Six Sigma. Nela, os participantes aprendem a identificar problemas na rotina de trabalho, com foco na melhoria do mesmo. Já o curso chamado Yellow Belt auxilia os profissionais a analisar, de modo mais crítico, quais problemas emperram os processos de trabalho.

Os organizadores afirmam que não há necessidade de conhecimento prévio nas áreas dos cursos disponibilizados, nem ser formado ou estudante de cursos de graduação. “O único pré-requisito é ter vontade de se destacar no mercado”, destacam.

