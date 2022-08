Universidade de Toronto seleciona estudantes do ensino médio para bolsas integrais

O programa Lester B. Pearson, realizado pela Universidade de Toronto, no Canadá, está com inscrições abertas para estudantes do ensino médio concorrerem a bolsas integrais de graduação. De acordo com a instituição, as bolsas têm como objetivo reconhecer estudantes com excelente desempenho acadêmico, criatividade excepcional e que são reconhecidos como líderes em suas escolas. A inscrição, além de outras informações, pode ser conferida no site da instituição, em inglês, neste link.

Entre os benefícios das bolsas estão a cobertura das taxas do curso, suporte para compra de livros, seguro para acidentes e auxílio financeiro para moradia. O Lester B. Person oferece, anualmente, 37 bolsas de estudo que são concedidas anualmente para programas de graduação de primeira entrada. Para se inscrever é preciso ser estudante internacional cursando o último ano do Ensino Médio ou que se formou até junho de 2022. Os contemplados irão iniciar seus estudos na Universidade de Toronto em setembro de 2023.

Para concorrer, o aluno interessado deve solicitar uma indicação da sua escola e se inscrever no processo seletivo da Universidade de Toronto. Após essa inscrição, o candidato recebe um link para manifestar interesse em participar do Lester B. Person. Todo o processo seletivo é em inglês. Os estudantes, inclusive, precisam provar proficiência no idioma para concorrer às bolsas.

A Universidade de Toronto está entre as 50 melhores do mundo e ocupa a 26ª posição no QS ranking global. A instituição oferece 700 programas de graduação nas áreas de ciências humanas e sociais, ciências da vida, física e matemática, gestão e comércio, ciências da computação, engenharia, cinesiologia e educação física, música e arquitetura.

Prazos

Data de inscrição da escola: 30 de novembro de 2022;

Prazo final para inscrição do aluno no OUAC (plataforma de processo seletivo): 14 de dezembro de 2022, porém a Universidade de Toronto recomenda que o estudante solicite a admissão pela OUAC antes de 7 de novembro de 2022, isso porque as vagas nos programas são preenchidas de forma rápida e programas populares podem fechar mais cedo.

Prazo de inscrição para bolsa de estudos: 16 de janeiro de 2023.

*Com informações do Estudar Fora e da University Of Toronto

