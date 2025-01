Trend de Jesus abraçando viraliza nas redes sociais com o Pixverse; saiba como fazer

Quem, um dia, achou que seria possível ganhar um abraço de Jesus Cristo? Trend do momento, o "abraço de Jesus" viralizou nas redes sociais e já rendeu vários memes.

O vídeo é feito com uso de inteligência artificial, por meio do aplicativo Pixverse, e alguns resultados são bem engraçados e bizarros. Como, por exemplo, quando "Jesus" se aproxima para abraçar um cachorro ou um gato na imagem e o rosto do pet se transforma no de um humano.

Para participar da trend, é preciso baixar o aplicativo Pixverse, que está disponível tanto na Play Store como na Apple Store, ou acessá-lo pelo site oficial. No entanto, a empresa aconselha que utilizar o app faz o efeito ser gerado mais rápido.

Como fazer a trend do 'abraço de Jesus'?

Depois de acessar o site ou o aplicativo da Pixverse, clique no botão "entrar" e crie uma conta. Com o cadastro realizado, basta clicar na opção "abraço de Jesus", que está na página inicial do site e do app, e uma nova aba vai solicitar que você envie um vídeo ou imagem.

Escolhida a mídia para aplicar o efeito, clique no botão "create" e aguarde até que o vídeo seja liberado.

Cada usuário pode "brincar" com a IA gratuitamente três vezes ao dia.

Veja vídeos da trend compartilhados por usuários no X