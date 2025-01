Usuários do X avistam supostos pedidos de socorro em Los Angeles pelo Google Maps; entenda

Uma onda de preocupação cercou usuários do X (antigo Twitter) nessa semana. Tudo começou quando, no último domingo (26), algumas pessoas avistaram supostos pedidos de socorro escritos em um campo de areia, localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

As publicações mostram prints retirados do Google Maps, em que é possível ver as palavras "tráfico" e "ajuda" escritas no chão, em um local cercado de contêineres. Em um dos posts, uma usuária especula sobre o que poderia estar acontecendo. "Isso provavelmente foi feito por vítimas de tráfico humano", comentou.

Pouco depois da repercussão, o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) informou à revista Newsweek que o local pertence à companhia de trens Union Pacific. Por sua vez, a companhia afirmou ao veículo que abriu uma investigação sobre o acontecimento e descobriu que as mensagens são obra de um morador local.

No ano passado, a Union Pacific descobriu o que parecia ser um homem com transtornos mentais fazendo, repetidamente, sinais de "socorro" em nossa propriedade. Após investigação, ele foi removido sem incidentes. Ninguém estava ou está em perigo. Sabemos que o indivíduo que cria essas mensagens enganosas também o faz em propriedades vizinhas Union Pacific Em nota à Newsweek

No X, também circula um vídeo onde um usuário decide ir ao local onde as mensagens estão inscritas. Lá, ele encontrou uma moradora da vizinhança, que confirmou que as palavras na areia são escritas por um homem chamado Jose. "Ele sempre fez isso. Nós não sabemos o porquê, mas ele insiste em escrever isso há anos", contou a mulher, que não foi identificada.

Nos comentários dessa publicação, o LAPD reforçou que as misteriosas mensagens não estão associadas a nenhum crime. "Tivemos vários contatos diferentes com o indivíduo de quem você fala. Ele recusou moradia ou uma avaliação de saúde mental. Não há evidências de tráfico de pessoas. Ele está no local há alguns anos", declarou o perfil.

