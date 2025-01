Após cerca com Bolívia, Argentina reforçará fronteiras com o Brasil, diz ministra

A Argentina irá aumentar o controle na fronteira com o Brasil, conforme anúncio feito por Patrícia Bullrich, ministra de Segurança do presidente argentino Javier Milei. A declaração, dada nesta terça-feira (28), ocorre após o governo anunciar a instalação de uma cerca na fronteira com a Bolívia.

A medida terá foco na província de Misiones, onde Bullrich afirma ocorrer a entrada ilegal de pessoas, e faz parte do Plano Güemes, para reforçar a segurança nas fronteiras argentinas. As informações são do Metrópoles.

“Além da Bolívia, planejamos expandir (essa política) para outros pontos de fronteira. Agora, vamos para a fronteira em Misiones com o Brasil, que é uma fronteira onde se entra no país a pé em muitos lugares, e onde tivemos assassinos e problemas”. Patrícia Bullrich Ministra de Segurança da Argentina

Neste cenário, Patrícia não descartou a possibilidade de mais cercas serem construídas com outros países.

“Se necessitarmos construir mais alambrados de arames em outras zonas, vamos fazer”, diz.