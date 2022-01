Edital TJ RS é divulgado com remuneração de até R$ 7.352,93; confira

O edital do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul foi publicado na tarde desta quinta-feira (27), ofertando um total de 28 de vagas. Destas, 24 são para Oficial de Justiça Estadual e outras quatro para Analista do Poder Judiciário na especialidade de Serviço Social.

A seleção ocorrerá inteiramente na cidade de Porto Alegre, com as provas objetivas marcadas, inicialmente, para o dia 12 de junho de 2022. O documento do edital pode ser acessado online.

As remunerações iniciais são de R$ 6.361,94, esta para Oficial de Justiça, e de R$ 7.352,93 para Analista do Poder Judiciário.

Inscrições

As inscrições para o concurso em questão ficarão abertas a partir do dia 31 de janeiro de 2022 até 4 de março de 2022. Nesse caso, elas deverão ser efetuadas exclusivamente pela internet.

A taxa de inscrição para o concurso é de R$ 212 e, para os candidatos que não possuem computador, será disponibilizado, em dias úteis, entre 9h e 18h, acesso à internet, no endereço Gráfica Farol, no Centro Histórico de Porto Alegre.

