Concurso Guarda Municipal de Sobral: inscrições seguem abertas até 15 de fevereiro

Seguem abertas, até dia 15 de fevereiro, as inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Sobral. O certame oferta 33 vagas de ingresso imediato, duas delas destinadas para pessoas com deficiência.

Os selecionados receberão uma remuneração R$ 2.266,59 e trabalharão cerca de 40 horas semanais, com escala de regime de 12h trabalhadas por 36h de folga ou regime único de 12h/24h e 12h/48h.

Quem pode participar

Segundo o edital da seleção, é necessário comprimir os seguintes quesitos para participar da seleção.

ter pelo menos 18 e, no máximo, 35 anos completos na data da inscrição;

ensino médio completo;

estatura mínima de 1,55m se mulher e 1,62m se homem;

certidões negativas na Justiça Estadual e Federal nos últimos cinco anos.

Os demais requezitos do processo seletivo podem ser consultados no edital.

Como se inscrever

Os interessados em participar do certame devem se inscrever através do site da banca organizadora, a Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), até 15 de fevereiro. É necessário pagar uma taxa de R$ 130.

Passo a passo

Ao acessar o endereço eletrônico da Funece, o candidato se deparará com uma tela de informações básicas sobre a seleção. Para dar prosseguimento a inscrição deve ele declarar, através da marcação da opção, estar ciente das normas e condições regulamentadoras do concurso e apertar "Continuar".

Em seguida, o indivíduo deve informar o cargo que deseja, o número de CPF e a data de nascimento. Também é nessa etapa que é possível sinalizar que quer concorrer às vagas para pessoa com deficiência.

O passo seguinte é preencher os dados como endereço, e-mail, RG e também imprimir o boleto de cobrança da taxa de inscrição.

Por fim, o candidato deve apertar no botão "Enviar Requerimento".

Provas

O concurso público será realizado divido em oito etapas. São elas:

Prova objetiva de múltipla escolha

Avaliação Biopsicossocial - apenas para PCD

Avaliação Psicológica

Inspeção de Saúde

Exame Toxicológico

Investigação Social

Avaliação de Capacidade Física

Curso de Formação Profissional de 742 horas. Durante esse período, o estudante recebe uma bolsa-auxílio de R$ 566,65.

A avaliação objetiva terá 65 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas, sendo apenas uma correta. Confira abaixo a quantidade de perguntas por disciplina:

10 de Língua Portuguesa

8 de Direito Administrativo

8 de Direito Constitucional

4 de Código de Processo Penal

4 de Direito Penal

4 de Direito Civil

5 de Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

8 de Direitos Humanos

7 de Legislação Municipal de Sobral

7 de Legislação Especial

As perguntas sobre Direito Administrativo, Constitucional, CTB e legislação terão peso dois. Para ser aprovado, é preciso acertar pelo menos 50% no total da prova, vedado zerar em qualquer matéria.

O resultado do concurso e sua homologação serão publicados no Diário Oficial do Município de Sobral e, também, no site da banca organizadora.

Cronograma

Inscrições: até 15 de fevereiro

Divulgação do Cartão de Informação do Candidato: 31 de março

Aplicação da Prova Objetiva da 1ª Fase: 3 de abril, de 9 horas às 13h.

Resultado: 18 de abril

