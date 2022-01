Concurso Marinha 2022: inscrições abertas para 20 vagas na Escola Naval

Estão abertas, até o dia 13 de fevereiro, as inscrições do concurso da Marinha, que oferta 20 vagas na Escola Naval. A instituição de ensino superior, localizada no Rio de Janeiro, forma militares para o exercício como oficiais da corporação.

Ao todo, são ofertados 12 postos para candidatos do sexo feminino e os oito restantes são voltados para o sexo masculino.

Os selecionados realizarão uma graduação em regime de internato, com duração de quatro anos, e terão vencimentos de R$ 1,5 mil. Após a formatura, já como segundo-tenente, a remuneração sobe para quase R$ 11 mil.

Quem pode concorrer

Os interessados em participar devem possuir o seguinte perfil:

idade entre 18 e 22 anos (completados até 30 de junho de 2023);

altura entre 1,54m e 2m;

ensino médio completo em fase de conclusão.

Como se inscrever

É possível se inscrever na seleção até às 23h59 do dia 13 de fevereiro. Os candidatos devem efetuar a inscrição através do site da Marinha.

É necessário desembolsar uma quantia de R$ 100 para participar do processo. Os interessados em obter isenção da taxa devem solicitá-la até 4 de fevereiro.

Provas

As provas de redação e objetiva são realizadas em dois dias seguidos. A aplicação está prevista para acontecer na primeira quinzena de maio. As avaliações examinarão as habilidades dos candidatos nas áreas de matemática, inglês, língua portuguesa e física.

A seleção é constituída ainda pelas seguintes etapas:

verificação de dados biográficos;

inspeção de saúde;

teste de aptidão física;

avaliação psicológica;

verificação de documentos.

Como é o concurso

Segundo o edital, cada um dos quatro anos letivos na Escola Naval será dividido em duas etapas:

período de verão (voltado a atividades como estágios de adaptação, sobrevivência no mar e na selva e viagens de instrução).

período acadêmico (dedicado a atividades de ensino, treinamento físico e formação militar-naval);

Ao início do terceiro ano de graduação, os alunos poderão selecionar em que área desejam se especializar. As opções incluem:

Corpo da Armada (mecânica, eletrônica ou sistemas de armas);

Corpo de Fuzileiros Navais (mecânica, eletrônica ou sistemas de armas);

Corpo de Intendentes (administração).

Os aspirantes que concluírem com aproveitamento o ciclo escolar serão declarados guardas-marinha e matriculados no ciclo pós-escolar, com duração de um ano.

Após este período, os concluintes receberão o diploma de graduação em ciências navais e serão nomeados como segundo-tenente, posto em que se inicia a carreira de oficial.