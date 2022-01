Concurso Aeronáutica EAGS abre 237 vagas para Sargento com faixa de salário de R$ 5.500

A Força Aérea Brasileira (FAB) abre inscrições abertas para o concurso da Aeronáutica com 237 vagas para admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento de 2023 (EAGS). Os candidatos interessados devem possuir idade entre 17 e 24 anos, até 31 de dezembro de 2023, e ter ensino médio completo e curso técnico na área de interesse.

As vagas serão distribuídas em 14 áreas distintas, de eletrônica e administração, até enfermagem e música. Além disso, o concurso ainda apresenta faixa de salário de R$ 5.500.

As inscrições foram iniciadas no dia 10 de janeiro e seguem abertas até as 15h de 3 de fevereiro, mediante o preenchimento de formulário disponível no site Divisão de Admissão e Seleção da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR). Fora a inscrição, também é necessário pagar taxa de participação de R$ 80.

>> Veja aqui o edital

OPORTUNIDADES

Os aprovados no concurso da Aeronáutica irão realizar curso com duração aproximada de um ano, na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Dentre as 14 especialidades disponíveis, estão:

eletrônica (40 postos);

administração (60);

enfermagem (42);

eletricidade (20);

informática (38);

laboratório (8);

obras (12);

pavimentação (4);

radiologia (5);

topografia (4);

música clarinetas – soprano baixo (1);

música trompa (1);

música trombones – tenor/baixo (1);

música caixa clara – bateria/bombo/pratos (1).

Ao longo do curso de um ano, com previsão de início para janeiro de 2023, os aprovados irão receber remuneração em torno de R$ 1.400. O concurso também garante alimentação, alojamento, fardamento e assistências médico-hospitalar e dentária.

Somente após o fim da formação, os militares serão transferidos ao posto de terceiro-sargento, que paga cerca de R$ 5.500. No cargo, poderão servir em Organizações Militares do Comando da Aeronáutica (Comaer) em todo o Brasil.

LOCAL DE PROVA

A prova está marcada para dia 24 de abril. Contará com uma avaliação objetiva, tendo questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa e conhecimentos específicos. Haverá aplicação nas seguintes cidades:

Alcântara (MA);

Belém (PA);

Recife (PE);

Natal (RN);

Rio de Janeiro (RJ);

Belo Horizonte (MG);

São Paulo (SP);

São José dos Campos (SP);

Campo Grande (MS);

Canoas (RS);

Santa Maria (RS);

Curitiba (PR);

Brasília (DF);

Manaus (AM);

Porto Velho (RO);

Boa Vista (RR).

Nas outras fases do processo seletivo, com realização entre junho e outubro, haverá inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, avaliação do condicionamento físico e teste prático.

CALENDÁRIO DO CONCURSO

10/01: Abertura das inscrições

Abertura das inscrições 03/02: Encerramento das inscrições

Encerramento das inscrições 24/04: Prova

Prova 26/04: Divulgação do Gabarito