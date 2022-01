Concurso de Jati: inscrição para 151 vagas na área da educação segue até domingo (30)

A Prefeitura de Jati está com inscrições abertas, até o próximo domingo (30), para o concurso de 151 vagas temporárias para a área da educação. Do total de oportunidades, 30 são para contratação imediata e 121 para formação de cadastro reserva.

Os interessados em participar devem possuir ensino superior e ser maior de 18 anos. O salário inicial é de R$ 1.443,13 com jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Cargos e qualificações

20 vagas para professor do ensino fundamental I: interessados precisam ser formados em Pedagogia;

1 vaga para professor do ensino fundamental I: pessoa com deficiência formada em Pedagogia

5 vagas para docente de Matemática no ensino fundamental II: graduados em Matemática;

3 vagas para professor de Língua Portuguesa no ensino fundamental II: necessário formação em Letras

1 vaga para docente de Educação Física no ensino fundamental II: graduação em Educação Física

Como se inscrever

Para se candidatar ao processo seletivo, os indivíduos devem acessar o site da banca organizadora, e efetuar o cadastramento de informações.

Ao concluir o preenchimento dos dados pessoais, os interessados devem imprimir o coleto bancário com a taxa de inscrição, no valor de R$ 140, e efetuar o pagamento até a data limite presente no documento.

Passo a passo

Ao abrir o endereço eletrônico, o usuário deve clicar na aba 'Inscrições'. Nessa área, é possível escolher qual cargo o interessado deseja se candidatar.

Em seguida, é necessário fornecer informações pessoais, como CPF, nome completo, data de nascimento, número do RG, entre outros.

O próximo passo é informar os dados para contato, como endereço e número de telefone.

Depois os candidatos precisam fornecer os dados específicos, como escolaridade, estado civil, filhos, entre outros. Também é nessa etapa que eles devem informar se se enquadram na cota de pessoas com deficiência, ou se guardam sábados por motivos religiosos ou se precisam de algum atendimento especial no dia da prova.

Ao finalizar o cadastro, basta clicar no botão "Inscrever".

Isenção de taxa de inscrição

O concurso prevê a possibilidade de solicitação de isenção da taxa de inscrição. Os participantes devem se encaixar em algum dos seguintes requisitos:

doadores regulares de sangue ou de medula óssea;

pessoas cadastradas no Cadastro Único e membro de família de baixa renda, com renda per capita de até meio salário mínimo.

indivíduos que atuaram como mesários, ou instrutores de mesários, ou membros da junta eleitoral e delegados de prédio que participarem de processo eleitoral em Jati.

Os candidatos devem preencher o formulário de requerimento para isenção de pagamento, presente no Anexo VIII do edital da seleção.

Como serão as provas

Os participantes serão selecionados através de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e uma de títulos, de caráter classificatório. As avalizações devem ser aplicadas em 13 de fevereiro, segundo o cronograma presente no edital do concurso. Os locais e horários serão divulgados posteriormente.

Os candidatos terão três horas para responder as 20 questões de conhecimento gerais e as 30 perguntas de conhecimento específico, com exceção para os candidatos com deficiência que houverem solicitado tempo adicional.

Confira mais informações no edital do concurso.

Cronograma

Inscrições: até 30 de janeiro

Solicitação de atendimento diferenciado e entrega de laudo médico para comprovação de candidato com deficiência e/ou do atendimento diferenciado: até 30 de janeiro.

Resultado preliminar da solicitação de inscrição regular, da condição de candidato com deficiência e/ou do atendimento diferenciado: 2 de fevereiro.

Recurso contra o resultado preliminar da solicitação de inscrição regular, da condição de candidato com deficiência e/ou do atendimento diferenciado: entre 3 e 4 de fevereiro.

Homologação dos candidatos pagos e relação dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência, correções de dados e informações do candidato: 7 de fevereiro.

Prova Objetiva e entrega da Prova de Títulos: 13 de fevereiro.

Gabarito preliminar da prova objetiva: 14 de fevereiro.

Recurso contra o gabarito preliminar: 15 a 16 de fevereiro.

Gabarito pós-recursos: 25 de fevereiro.

Resultado preliminar das provas objetiva e de títulos: 2 de março.

Recurso contra o resultado preliminar das provas objetiva e de títulos: 3 e 4 de março.

Resultado: 7 de março.

Homologação do Processo Seletivo: 9 de março.

