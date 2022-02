Concurso Eletrobras 2022 publica edital com 137 vagas e salários de até R$ 7,3 mil

O edital do concurso Eletrobras 2022 foi publicado nesta sexta-feira (25) no Diário Oficial da União. São 137 vagas em níveis médio/técnico e superior para o Rio de Janeiro (Capital) ou Angra dos Reis. Com regime de contratação celetista, as oportunidades têm remuneração de R$ 3.653,06 a R$ 7.382,28.

Do total de vagas, 33 são para profissionais de nível médio/técnico e 104 para aqueles com formação superior. Há ainda reserva de vagas para deficientes (5%) e negros (20%).

Cargos

Médio/técnico

Proteção radiológica

Segurança de área protegida nuclear

Segurança do trabalho

Técnico eletricista

Técnico em construção civil

Técnico em eletromecânica

Técnico em eletrônica

Técnico em eletrotécnica

Técnico em meio ambiente

Técnico em química

Superior

Administrador

Advogado

Arquivista

Assistente social

Biólogo

Contador

Designer

Economista

Engenheiro (ambiental, auditor, civil, de produção, de análise probabilística de segurança, de segurança do trabalho, de telecomunicações, de treinamento, eletricista, eletrônicomecânico, metalúrgico, nuclear e químico)

Físico

Químico

Pedagogo

Analista de Sistemas

Comunicador Social

Salário

Os ganhos são de R$ 3.653,06 para os lotados em Angra dos Reis e de R$ 3.740,73 para os que atuarem na cidade do Rio de Janeiro. Já os cargos de ensino superior oferecem salário de de R$ 7.209,26 R$7.382,28, respectivamente.

Inscrições

Interessados no concurso Eletrobras 2022 podem fazer a inscrição entre 25 de fevereiro a 21 de março no site da Fundação Cesgranrio, organizadora da prova. A taxa é de R$ 100 para nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior.

Provas

Médio/técnico

Conhecimentos Básicos - 25 questões (Língua Portuguesa: 15 questões/Língua Inglesa: 10 questões)

Conhecimentos Específicos - 25 questões (Conteúdos relacionados ao cargo/formação)

Superior

Conhecimentos Básicos - 25 questões (Língua Portuguesa: 15 questões e Língua Inglesa: 10 questões)

Conhecimentos Específicos - 35 questões (Conteúdos relacionados ao cargo/formação)