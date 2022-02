Concurso da AL-CE divulga resultado provisório da avaliação de títulos e prazo para recurso

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará divulgou, nesta quarta-feira (23), o resultado provisório da avaliação de títulos referente ao concurso público para servidores. O prazo para interpor recurso contra o resultado desta etapa, destinada aos candidatos aos cargos de nível superior, está disponível a partir das 10h e segue até as 18h da próxima quinta-feira (24).

O resultado provisório, com os nomes dos candidatos, cargo/área, número de inscrição e nota na avaliação de títulos, pode ser conferido através do edital.

Entre as áreas disponíveis para o nível superior, estão administração, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, ciências contábeis e econômicas, consultoria técnica legislativa, controle interno, design gráfico, direito, engenharias civil e elétrica, informática, jornalismo, língua portuguesa, psicologia, publicidade e propaganda e técnico legislativo.

Até as 18h (horário de Brasília), desta quinta-feira (24), poderão ser interpostos os recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos, por meio do site da Cebraspe e do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

O concurso contou com mais 30 mil inscritos para as 100 vagas oferecidas, sendo 70 para nível superior e 30 para nível médio (cargo de técnico legislativo). As provas da Casa Legislativa foram realizadas no dia 19 de dezembro.

